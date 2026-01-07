dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.01.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Trotz Grippewelle: Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal fiel der Anstieg allerdings schwächer aus als im Gesamtjahr. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartungen etwas. An der Börse kam das schlecht an.

CES/ROUNDUP 2: Siemens und Nvidia rufen neue industrielle Revolution aus

LAS VEGAS - Der Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich aus. In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang. An der Börse kam die Nachricht gut an.

ROUNDUP: Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität

BADEN-BADEN - Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist Grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Allerdings entwickelte sich die Profitabilität schwächer. Die selbstgesteckten Jahresziele erfüllte Grenke aber. Die Aktie legte am Mittwoch zu.

Scout24 bekommt im März einen neuen Finanzchef

MÜNCHEN/BERLIN - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef. Mildner werde zum 1. März 2026 den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch in München und Berlin mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch.

Musks KI-Firma xAI sichert sich 20 Milliarden Dollar

AUSTIN - Elon Musks KI-Firma xAI hat sich 20 Milliarden US-Dollar (17,1 Milliarden Euro) frisches Geld besorgt. Unter den Geldgebern sind der Chip-Riese Nvidia und das Emirat Katar, wie xAI mitteilte. Wie auch andere Entwickler Künstlicher Intelligenz braucht xAI Dutzende Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren - vor allem mit KI-Chips von Nvidia.

CES: Lenovo verknüpft PC und Smartphone mit KI-Assistent Qira

LAS VEGAS - Lenovo hat auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen neuen KI-Assistenten namens Qira (ausgesprochen "Kira") vorgestellt. Qira ist ein systemübergreifender Assistent, der sowohl auf Lenovo-PCs unter dem Microsoft-Betriebssystem Windows als auch auf Motorola-Smartphones (Android) läuft. Die KI teilt sich ein Gedächtnis über alle Geräte des Benutzers hinweg.

Preiskampf bei E-Autos: Großer Spielraum für Chinesen

BOCHUM/FRANKFURT - Vergleichbare Elektroautos werden in Deutschland aktuell deutlich teurer angeboten als in China. Ein aktueller Netto-Preisvergleich des privaten Instituts Center Automotive Research (CAR) zeigt für 30 wichtige E-Modelle einen durchschnittlichen Preisaufschlag von 47 Prozent für deutsche Käufer.

ROUNDUP: Arbeiten an Autobahnbrücke - Züge umfahren das Ruhrgebiet

DUISBURG - Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke in Duisburg sperrt die Bahn erneut vier Wochen lang die zentrale Strecke zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Von Freitagabend (21.00 Uhr) an müssen Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig um das Ruhrgebiet herumgeleitet. Die Auswirkungen spüren Reisende nach Angaben der Bahn weit über die Region hinaus: Die Sperrung trifft eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen.

ROUNDUP: A44 gesperrt - Windrad-Flügel könnte abfallen

JACKERATH - Weil der Flügel eines Windrads abgeknickt ist, ist die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW derzeit voll gesperrt. Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und runterfallen. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen Sabotageakt.

Stromversorgung im Berliner Südwesten ist angelaufen

BERLIN - Nach dem tagelangen großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten ist die Energieversorgung für das betroffene Gebiet wieder angelaufen. Schrittweise sollten in den nächsten Stunden sämtliche Haushalte wieder Strom haben, teilte ein Sprecher der landeseigenen Stromnetzgesellschaft mit. Bereits in der Nacht konnte die entscheidende provisorische Kabelverbindung wieder hergestellt und positiv getestet werden, hieß es.

