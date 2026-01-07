EQS-AFR: HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die HENSOLDT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet:www.hensoldt.net
Hensoldt

