EQS-AFR: HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.01.2026 / 10:27 CET/CEST

Hiermit gibt die HENSOLDT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://investors.hensoldt.net/publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Str. 3 82024 Taufkirchen Deutschland Internet: www.hensoldt.net

