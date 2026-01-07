EQS-AFR: SAP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die SAP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
https://www.sap.com/docs/download/investors/2025/sap-2025-integrierter-bericht.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
https://www.sap.com/docs/download/investors/2025/sap-2025-integrated-report.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
