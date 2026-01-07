EQS-AFR: SAP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SAP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.01.2026 / 13:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SAP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.sap.com/docs/download/investors/2025/sap-2025-integrierter-bericht.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.sap.com/docs/download/investors/2025/sap-2025-integrated-report.pdf

07.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
Ende der Mitteilung

2256266 07.01.2026 CET/CEST

SAP

