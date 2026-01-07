EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung, Privatplatzierung

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 12:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Deepblue Holding AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Rubino
Nachname(n): Di Girolamo
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
aap Implantate AG

b) LEI
39120001TRQTQ01LPP57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A3H2101

b) Art des Geschäfts
Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung, Privatplatzierung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,34 EUR 156.780,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,34 EUR 156.780,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de

