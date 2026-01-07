EQS-DD: aap Implantate AG: Merval AG, Zeichnung von Aktien im Rahmen der Privatplatzierung im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.01.2026 / 11:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Merval AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. med. Vorname: Nathalie Nachname(n): Krebs Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

aap Implantate AG

b) LEI

39120001TRQTQ01LPP57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A3H2101

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Aktien im Rahmen der Privatplatzierung im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,34 EUR 150.080,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,34 EUR 150.080,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

