EQS-DD: aap Implantate AG: Merval AG, Zeichnung von Aktien im Rahmen der Privatplatzierung im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.01.2026 / 11:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Merval AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr. med.
|Vorname:
|Nathalie
|Nachname(n):
|Krebs
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|aap Implantate AG
b) LEI
|39120001TRQTQ01LPP57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A3H2101
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von Aktien im Rahmen der Privatplatzierung im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,34 EUR
|150.080,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,34 EUR
|150.080,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
07.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102778 07.01.2026 CET/CEST
