EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Gregory James McCray, Erwerb von 13.809 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.01.2026 / 09:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gregory James
|Nachname(n):
|McCray
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Mitglied des Board of Directors
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Restricted Stock Awards (RSAs) betreffend Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 13.809 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der RSAs und es werden Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ohne Verfügungsbeschränkung gehalten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 USD
|0,00 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|31.12.2025; UTC−6
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
