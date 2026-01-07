EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Christof Dreibholz, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.01.2026 / 11:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christof
|Nachname(n):
|Dreibholz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Dermapharm Holding SE
b) LEI
|5299009F0KNZINQQQK37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GS5D8
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|38,25 EUR
|5.737,50 EUR
|38,25 EUR
|5.737,50 EUR
|38,25 EUR
|5.737,50 EUR
|38,35 EUR
|78.617,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|38,3320 EUR
|95.830,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Exchange
|MIC:
|TGAT
