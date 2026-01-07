EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Christof Dreibholz, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 11:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christof
Nachname(n):Dreibholz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Dermapharm Holding SE

b) LEI

5299009F0KNZINQQQK37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2GS5D8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
38,25 EUR5.737,50 EUR
38,25 EUR5.737,50 EUR
38,25 EUR5.737,50 EUR
38,35 EUR78.617,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
38,3320 EUR95.830,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate Exchange
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet:ir.dermapharm.de
Dermapharm

