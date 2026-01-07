EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 15:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gisbert
Nachname(n):Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

learnd SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,5 EUR100.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,5 EUR100.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:OFF-Exchange Transactions - Listed Instruments
MIC:XOFF

07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:https://learnd.co.uk/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102788 07.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
learnd SE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Datenanalyse
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?heute, 16:30 Uhr · onvista
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News