EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.01.2026 / 12:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ralf
Nachname(n):Weitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
82,40 EUR99.951,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
82,4000 EUR99.951,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102784 07.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Scout24

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News