EQS-News: Amprion begibt grüne Anleihen im Volumen von 2,6 Milliarden Euro

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Amprion begibt grüne Anleihen im Volumen von 2,6 Milliarden Euro



07.01.2026 / 17:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dortmund, Mittwoch, 7. Januar 2026

Amprion begibt grüne Anleihen im Volumen von 2,6 Milliarden Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insgesamt 2,6 Milliarden Euro emittiert. Die Begebung von grünen Anleihen ist wesentlicher Bestandteil der Finanzierungsstrategie des Konzerns zur Finanzierung seines Projektportfolios und der Umsetzung der Energiewende in Deutschland.

Die Anleihen wurden über drei Tranchen emittiert und werden am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notieren:

Die erste Tranche mit einem Volumen von 700 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Zinskupon von 3,162 % p. a.

Die zweite Tranche hat ein Volumen von 1,0 Milliarden Euro und eine Laufzeit von 12 Jahren mit einem Zinskupon von 4,072 % p. a.

Die dritte Tranche im Volumen von 900 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 20 Jahren und einen Zinskupon von 4,580 % p. a.

Die Anleihen wurden im Rahmen des 25 Milliarden Euro umfassenden Anleihe-Emissions-Programms von Amprion begeben und stießen auf sehr großes Interesse bei den Investoren.

Amprion erwartet für diese Anleihen ein „Baa1“-Rating von Moody’s und ein „A-“-Rating von Fitch.

„Wir freuen uns sehr über diesen sehr gelungenen Start in das Jahr 2026. Zum ersten Mal haben wir in einer einzigen Transaktion ein solch hohes Volumen über drei Laufzeiten emittiert,“ sagt Peter Rüth, CFO von Amprion. „Die positive Resonanz unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Unternehmensstrategie und das nachhaltige Geschäftsmodell von Amprion. Die Erlöse dieser Emissionen werden ausschließlich zum Ausbau und der Modernisierung unseres Übertragungsnetzes verwendet. Im Zuge unseres ambitionierten Investitionsprogramms werden wir weiterhin regelmäßig am Kapitalmarkt aktiv bleiben“ ergänzt Peter Rüth.

Die Emission erfolgte unter Beteiligung der folgenden Banken: Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank Baden-Württemberg, SEB sowie der UniCredit.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Amprion GmbH Rober-Schumann-Straße 7 44263 Dortmund Deutschland E-Mail: capitalmarkets@amprion.net Internet: www.amprion.net ISIN: DE000A3JN9U5 Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF) EQS News ID: 2256470

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256470 07.01.2026 CET/CEST