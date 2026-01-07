EQS-News: Anadi Bank vor Eigentümerwechsel

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Austrian Anadi Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Anadi Bank vor Eigentümerwechsel

07.01.2026 / 14:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Per 06.01.2026 wurde eine Vereinbarung über einen Wechsel auf der Aktionärsebene getroffen: Neuer Eigentümer der Anadi Bank wird die Hypo-Bank Burgenland AG. Auf das laufende operative Geschäft der Anadi Bank hat dieser Wechsel keine Auswirkungen.

Das Closing der Transaktion wird nach Vorliegen von vereinbarten Bedingungen, darunter die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, für Februar 2026 angestrebt.

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Austrian Anadi Bank AG
Inglitschstrasse 5A
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
Internet:anadibank.com
ISIN:AT0000A16QM2
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2256274
Ende der MitteilungEQS News-Service

2256274 07.01.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Datenanalyse
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?heute, 16:30 Uhr · onvista
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News