EQS-News: Anadi Bank vor Eigentümerwechsel

EQS-News: Austrian Anadi Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Anadi Bank vor Eigentümerwechsel



07.01.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Per 06.01.2026 wurde eine Vereinbarung über einen Wechsel auf der Aktionärsebene getroffen: Neuer Eigentümer der Anadi Bank wird die Hypo-Bank Burgenland AG. Auf das laufende operative Geschäft der Anadi Bank hat dieser Wechsel keine Auswirkungen.

Das Closing der Transaktion wird nach Vorliegen von vereinbarten Bedingungen, darunter die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, für Februar 2026 angestrebt.

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Austrian Anadi Bank AG Inglitschstrasse 5A 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich Internet: anadibank.com ISIN: AT0000A16QM2 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2256274

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256274 07.01.2026 CET/CEST