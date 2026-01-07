EQS-News: Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 13. Februar 2026

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung

Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 13. Februar 2026



Frankfurt am Main, 07. Januar 2026

Presseinformation der Branicks Group AG

Beschlussfassung über ein bedingtes Kapital im Umfang von bis zu EUR 50.139.306,00 durch Ausgabe neuer Aktien

Beschlussfassung über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Branicks Group AG als herrschendem Unternehmen und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA als beherrschter Gesellschaft

Frankfurt am Main, 07. Januar 2026. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, lädt ihre Aktionäre für den 13. Februar 2026, 10:00 Uhr, zu einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung ein. Die entsprechenden Unterlagen sind mit Datum von heute im Bundesanzeiger und auf der Internetseite von Branicks veröffentlicht worden.

Anlass sind vornehmlich Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem am 5. Januar 2026 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV VIB") zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA („DIC REI“), einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Branicks, als herrschendem Unternehmen und der VIB Vermögen AG („VIB“) als beherrschter Gesellschaft. Der BGAV VIB wird einer am 12. Februar 2026 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der VIB zur Zustimmung vorgelegt.

Zur Schaffung von Branicks-Aktien, die den außenstehenden Aktionären der VIB zu gewähren sind, wenn sie sich für die Annahme der im BGAV VIB näher geregelten Abfindung entscheiden, wird der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagen, ein bedingtes Kapital im Umfang von bis zu EUR 50.139.306,00 durch Ausgabe von bis zu 50.139.306 neuen Branicks-Aktien zu schaffen. Die Ausgabe der neuen Branicks-Aktien erfolgt gegen Übertragung von Aktien der VIB zu dem im BGAV VIB bestimmten Umtauschverhältnis von außenstehenden Aktionären der VIB, die das Abfindungsangebot annehmen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre der VIB von ihrem Abfindungsrecht Gebrauch machen und nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

Ferner wird der Hauptversammlung ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen Branicks als herrschendem Unternehmen und der DIC REI als beherrschter Gesellschaft zur Zustimmung vorgelegt.

Nähere Informationen zum Sachverhalt veröffentlicht BRANICKS auf seiner Internetseite unter https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlun/.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

