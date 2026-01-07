EQS-News: ESR erweitert Qi2 25W Kabelloses Ladeportfolio - Alltagsfreundliches Laden auf der CES 2026

EQS-News: ESR Media / Schlagwort(e): Miscellaneous

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ESR, eine weltweit von über 130 Millionen Nutzern vertraute Tech-Marke, präsentiert auf der CES 2026 sein erweitertes Qi2 25W kabelloses Ladeportfolio. Aufbauend auf dem Erfolg der CryoBoost® Serie zeigt ESR zudem die MagSlim Powerbank, das bisher dünnste Qi2 25W Ladegerät. Die neue Generation bietet schnelles, effizientes und besonders schlankes Laden für den Alltag.

„Kabelloses Laden soll Freiheit und Leichtigkeit in den Alltag bringen", erklärt Tim Wu, CEO von ESR. „Mit unserem umfassenden Portfolio verwandeln wir Innovation in alltagsnahe Bequemlichkeit. Strom wird so selbstverständlich wie ein Begleiter zu Hause, unterwegs oder auf dem täglichen Arbeitsweg – ganz im Sinne unserer Mission, Technik einfacher nutzbar zu machen."

CryoBoost®: Dünner, schneller, kühler – perfekt für den Alltag

Kernstück des neuen Qi2 25W Portfolios ist CryoBoost®, die weltweit erste Technologie, die Smartphones während des kabellosen Ladens aktiv kühlt. Durch das Wärmemanagement erhöht CryoBoost® die Ladeeffizienz, ermöglicht dauerhaft 25W Qi2-Laden und sorgt für mehr Komfort auch bei längerer Nutzung oder anspruchsvollen Bedingungen.

Mobil und praktisch für unterwegs

Die CryoBoost Klappbare 3-in-1 Magnet-Ladestation vereint kompaktes Design mit Kabelorganisation – ideal für Hotels oder flexible Arbeitsplätze. Zusammengeklappt nur 15,8 mm dünn, lädt sie iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig. Neben der klassischen schwarzen Version gibt es eine limitierte Frosted Graphite Edition. TIME kürte sie zu einer der „Best Inventions 2025".

Zuhause oder Büro – flexibel einsetzbar

Die CryoBoost 3-in-1 Magnet-Ladestation bietet auf Schreibtischen oder Nachttischen ordentliches, zuverlässiges Laden. Sie versorgt mehrere Apple-Geräte gleichzeitig und verfügt über ein abnehmbares USB-C-Ladegerät für die Watch. Unterstützt werden Hoch- und Querformat-Modi, für ungestörten Schlaf sorgt der Sleep Mode, der Lichter und Lüfter deaktiviert.

Sicher unterwegs

Das OmniLock™ Magnet-Autoladegerät mit CryoBoost hält das Smartphone im Auto sicher, lädt es zuverlässig und sorgt für flexible Sichtwinkel. Die verstärkten Klammern und stoßdämpfenden Pads garantieren Stabilität auch auf holprigen Straßen. TIME verlieh ihm eine Special Mention für zuverlässiges Laden unterwegs.

MagSlim Powerbank: Power für unterwegs

Der heutige mobile Lebensstil verlangt nach Strom, der leicht mitzunehmen und jederzeit bereit ist. Die ESR MagSlim Powerbank (10.000 mAh) liefert zuverlässige Energie für Pendler, Reisen und mobiles Arbeiten.

Mit nur 13,8 mm Dicke ist MagSlim die schlankste Qi2 25W Powerbank auf dem Markt. Sie vereint ein schlankes, reisefreundliches Design mit einer 10.000-mAh-Kapazität, die bequem in Tasche oder Rucksack passt.

Dank des Qi2-Protokolls bietet MagSlim 25W kabelloses Laden, optimiert für die iPhone 17 Serie, und liefert effiziente, zuverlässige Energie sofort beim Andocken.

Zusammen mit der CryoBoost®-Serie bildet MagSlim ESRs komplettestes kabelloses Ladeportfolio, für vielseitiges, nahtloses Laden zu Hause, unterwegs oder im Auto.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen, Pressematerial und Produktdetails finden sich auf der ESR-Website oder Amazon. Für CES-Treffen, Testmuster oder Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: media@esrtech.com.

Über ESR

Seit 2009 entwirft ESR Zubehör für Smart Devices, um den Alltag einfacher zu machen. Mit über 130 Millionen zufriedenen Kunden weltweit ist ESR eine der vertrauenswürdigsten Marken für smarte Techniklösungen.

