EQS-News: Ex-Boyden Interim Management tritt in Deutschland neu als XQI Interim Partner auf

EQS-News: XQI Interim Partner / Schlagwort(e): Produkteinführung

Ex-Boyden Interim Management tritt in Deutschland neu als XQI Interim Partner auf



07.01.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das gesamte ehemalige Boyden Interim Management Team in Deutschland tritt als Lösungsanbieterin für Executive Interim Management neu unter dem Namen «XQI Interim Partner» auf. Damit reagiert man gezielt auf die veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes.

Das Kernstück der strategischen Neuausrichtung ist ein XQI Executive Circle, ein XQI Senior Advisory Board sowie drei neue Partner – insgesamt acht. Diese sind darauf ausgerichtet, Unternehmen erfahrene Interim-Führungskräfte für Transformation, Change und KI-getriebene Entwicklungen bereitzustellen.

MÜNCHEN, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das gesamte ehemalige Team der Boyden Interim Management GmbH richtet sich neu aus und tritt ab sofort, unabhängig von der ehemaligen Muttergesellschaft, mit einem zukunftsorientierten Lösungsangebot für Executive Interim Management unter dem Namen «XQI Interim Partner GmbH» auf. Damit reagiert XQI Interim Partner auf die dynamischen Anforderungen eines sich schnell und kontinuierlich wandelnden Arbeitsmarktes – insbesondere auf der ersten und zweiten Führungsebene.

Die Neuausrichtung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Organisationen neue Formen flexibler Führungsarbeit benötigen: Laut der Deloitte-Studie Human Capital Trends 2024* setzen bereits 58 % der Unternehmen bei kritischen Aufgaben auf Interim-Manager. McKinsey berichtet, dass sich 36 % der Beschäftigten heute als Selbstständige verstehen – nahezu doppelt so viele wie vor der Pandemie.

XQI Executive Circle & XQI Senior Advisory Board als Qualitätsgaranten.

Hiermit führt das Unternehmen zwei zentrale Formate ein:

XQI Executive Circle – eine kuratierte Community, die aktuell aus 30 sorgfältig ausgewählten Executive Interim-Managern der 1. und 2. Führungsebene besteht, startet. Im Fokus steht der Wissensaustausch zur Bildung eines Kompetenzzentrums für komplexe Transformations- und Change-Projekte, einschließlich KI-getriebener Veränderungen.

XQI Senior Advisory Board – bestehend aus Senior Executives mit langjähriger Vorstands- und Geschäftsführungserfahrung, die Mandanten als Sparringspartner auf Augenhöhe unterstützen.

Zusätzlich verstärken eine neue Partnerin, Ilka Herzog, sowie zwei neue Partner, Robert Butz und Holger Rosemann, das neue Unternehmen. Sie bringen ausgewiesene Expertise in den Bereichen Unternehmertum, Interim Management, Change und Transformation ein. Mehr Informationen hier.

Leistungsportfolio:

XQI Interim Partner erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Executive Interim Management, Projekt- und Programmmanagement, Managementüberlassung sowie Board Advisory, einschließlich der Commercial Due Diligence. Das Unternehmen stellt auf Interim-Basis qualifizierte Führungskräfte und Fachexperten bereit, die in Veränderungs-, Transformations- und Wachstumsphasen operative Verantwortung übernehmen und zentrale Projekte steuern. Die Expertise umfasst mehr als 20 Industriesektoren, darunter Maschinenbau, Automotive und Mobility, Technologie, IT & Telekommunikation, Konsumgüter & Handel, Life Sciences & HealthCare sowie Finanzdienstleistungen und Private Equity. Die Interim-Manager von XQI Interim Partner übernehmen die Führung und Verantwortung in kritischen Unternehmensphasen, führen Stakeholder sicher durch komplexe Implementierungen und stellen die Zielerreichung sowie den nachhaltigen Projekterfolg sicher.

Stephan Franken, Managing Partner, sagt: „Die Anforderungen an Führung verändern sich schneller als je zuvor – Geschwindigkeit, Digitalisierung und KI transformieren Geschäftsmodelle in einer neuen Tiefe."

Georg Larch, Managing Partner, fügt hinzu: "Mit diesem Schritt schärfen wir unseren Ansatz im Executive Interim Management, um Unternehmen genau jene Führungspersönlichkeiten zur Seite zu stellen, die in dieser Dynamik Orientierung schaffen, Entscheidungen beschleunigen und Transformation wirksam umsetzen."

Kontaktperson für Medienanfragen:

Barbara Daniel-Leppich

bdaniel-leppich@xqi-interim.com

+49 174 44 31 115

Über uns:

XQI Interim Partner GmbH mit Hauptsitz in München und einer Niederlassung in Düsseldorf unterstützt Unternehmen in Deutschland durch hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten auf Zeit. Mit fundierter Management- und Unternehmerexpertise, klarer Ergebnisorientierung und schneller Einsatzbereitschaft bietet XQI Interim Partner eine verlässliche Executive-Interimslösung für anspruchsvolle Führungs- und Transformationssituationen. Mehr Informationen unter www.xqi-interim.com.

*Link zur Deloitte Studie: 2024 Global Human Capital Trends | Deloitte Insights

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854339/XQI_Interim_Partner.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2854338/XQI_Interim_Partner_Logo.jpg

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ex-boyden-interim-management-tritt-in-deutschland-neu-als-xqi-interim-partner-auf-302654003.html

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2255772 07.01.2026 CET/CEST