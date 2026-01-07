EQS-News: HIVE Digital produziert im Kalenderjahr 2025 insgesamt 2.311 Bitcoin und erzielt ein starkes Wachstum von 31 % gegenüber dem Vorjahr

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Monatszahlen

HIVE Digital produziert im Kalenderjahr 2025 insgesamt 2.311 Bitcoin und erzielt ein starkes Wachstum von 31 % gegenüber dem Vorjahr



07.01.2026 / 15:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE Digital Technologies erzielt ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr, dem Vorquartal und dem Vormonat und hält weiterhin einen Anteil von über 2 % am globalen Bitcoin-Netzwerk.



Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025.



San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 7. Januar 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), ein diversifiziertes globales Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat heute starke Bitcoin-Produktionsergebnisse für Dezember 2025 bekannt gegeben, die ein außergewöhnliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr, eine anhaltende Dynamik gegenüber dem Vorquartal und eine nachhaltige operative Stärke gegenüber dem Vormonat zeigen, trotz saisonaler Wetterunbeständigkeiten, die Teile der nördlichen Hemisphäre beeinträchtigten.

HIVE betreibt weiterhin mehr als 2 % des globalen Bitcoin-Netzwerks und unterstreicht damit die Größe, Zuverlässigkeit und disziplinierte Ausführung des Unternehmens in seinen global diversifizierten Betrieben.

Produktionshighlights für Dezember 2025

Produzierte Bitcoin: 306 BTC Anstieg um +197 % gegenüber dem Vorjahr (103 BTC im Dezember 2024), während der Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Mining im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 40 % zunahm. Starkes Wachstum gegenüber dem Vormonat (6 %) und gegenüber dem Vorquartal (23 %), was auf eine steigende Hashrate und eine verbesserte Effizienz der Produktionsgeräte zurückzuführen ist.

Durchschnittliche Tagesproduktion: 9,9 BTC/Tag

Hashrate: Durchschnittlich 23,3 Exahash pro Sekunde („EH/s“), mit einem Spitzenwert von 24 EH/s

Effizienz der Produktionsgeräte: 17,5 Joule pro Terahash

BTC pro EH/s: 13,2 BTC

Während extrem kalte Wetterbedingungen in Teilen der nördlichen Hemisphäre vorübergehend die Verfügbarkeit der Spitzen-Hashrate beeinträchtigten, ermöglichte das geografisch dezentrale Betriebsmodell von HIVE – das sich über drei Kontinente, neun Zeitzonen und fünf Sprachen erstreckt – dem Unternehmen, eine hohe Verfügbarkeit, operative Ausfallsicherheit und Produktionskonsistenz aufrechtzuerhalten.

Gesamtleistung für das Jahr 2025

Für das gesamte Kalenderjahr 2025 produzierte HIVE 2.311 Bitcoin, was einer Steigerung von 31 % gegenüber den 1.770 Bitcoin im Jahr 2024 entspricht. Dieses Wachstum wurde trotz der Bitcoin-Halbierung und anhaltend historisch hohem globalen Netzwerk-Schwierigkeitsgrad erzielt (insbesondere war der jährliche Durchschnittsschwierigkeitsgrad für das Bitcoin-Mining im Jahr 2025 um 46 % höher als im Jahr 2024), was die operative Hebelwirkung und die technologische Führungsposition von HIVE unterstreicht.

Ausblick auf Expansion und Wachstum

HIVE beabsichtigt, an seinem Standort in Yguazú in Paraguay zusätzliche 100 Megawatt („MW“) an mittels Strom aus Wasserkraft betriebener Rechenzentrumskapazität zu entwickeln, deren vollständige Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2026 geplant ist. Die Komponenten für die Umspannwerke mit langer Vorlaufzeit wurden bereits bestellt. Das Unternehmen wird diese Kapazität unter Verwendung eines disziplinierten Kapitalrenditerahmens (Return-on-Invested-Capital, „ROIC“) einsetzen und so den freien Cashflow aus der mit grüner Energie betriebenen Rechenzentrumsinfrastruktur optimieren.

Nach Fertigstellung wird die erneuerbare Energiebilanz von HIVE voraussichtlich etwa 540 MW erreichen, darunter:

400 MW in Paraguay

140 MW in Kanada und Schweden

Kommentar der Geschäftsleitung

Frank Holmes, Executive Chairman, erklärte: „Bei HIVE betrachten wir Bitcoin als gebündelte, portable Energie. Unsere grünen Rechenzentren wandeln überschüssige Wasserkraft in einen global liquiden digitalen Vermögenswert um, der ohne Übertragungsbeschränkungen sofort bewegt werden kann. Die Aufrechterhaltung einer Beteiligung von über 2 % am globalen Bitcoin-Netzwerk spiegelt jahrelange disziplinierte Umsetzung wider. Während Bitcoin in seinen nächsten Zyklus eintritt und die Nachfrage nach KI-Rechenleistung zunimmt, ermöglicht uns unser zweigleisiges Modell, Wachstum organisch zu finanzieren und gleichzeitig den Wert erneuerbarer Energien zu maximieren.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO, fügte hinzu: „Die Dezemberergebnisse belegen die Stärke der globalen Betriebsplattform von HIVE. Saisonale Wetterereignisse bestätigen unsere Überzeugung, dass eine Dezentralisierung über mehrere Regionen hinweg sinnvoll ist. Durch den täglichen Betrieb in neun Zeitzonen können wir die Betriebszeit optimieren, Margen schützen und effizient skalieren. Wir sind sehr zufrieden mit der konstanten Leistung und Betriebszeit unserer Aktivitäten in Paraguay. Unsere Betriebsstätten generieren heute Cashflow und bleiben gleichzeitig flexibel für die Zukunft, sodass HIVE im Laufe des Jahres 2026 und darüber hinaus Wertsteigerungen erzielen kann.“

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078



Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Bau der Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; Prognosen zum Anstieg der Hashrate; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; die Aussichten für die BUZZ-HPC-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, die Infrastruktur erfolgreich zu erweitern und in diesem Sektor tätig zu sein, die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und termingerecht abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die Möglichkeit von Mängeln bei der Umsetzung des Ausbaus und der Inbetriebnahme in Paraguay; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die Unfähigkeit, die Rechenzentren des Unternehmens rentabel für HPC/AI-Anwendungen zu nutzen; das Versäumnis, langfristige Verträge mit HPC/AI-Kunden zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; Das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Produktion von Kryptowährungen in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursschwankungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HIVE Digital Technologies Ltd. Suite 855 - 789 West Pender Street V6C 1H2 Vancouver, BC Deutschland E-Mail: info@hivedigitaltech.com Internet: https://hivedigitaltechnologies.com/ ISIN: CA4339211035 WKN: A3EH8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 2256402

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256402 07.01.2026 CET/CEST