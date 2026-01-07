EQS-News: LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 – deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 – deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte



LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 – deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte Zug, 7. Januar 2026 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, schließt das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab und erreicht die kommunizierte Prognose.



Umsatzerlöse über 28 Mio. Euro

Aufgrund einer starken Entwicklung im vierten Quartal 2025, in dem Umsatzerlöse von rund 12 Mio. Euro erzielt wurden, erwirtschaftete die LION E-Mobility AG nach vorläufigen Berechnungen im Gesamtjahr 2025 Umsatzerlöse von mehr als 28 Mio. Euro. In einem äußerst herausfordernden Marktumfeld erfüllt das Unternehmen damit seine zuletzt kommunizierte Umsatzprognose von 28 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro. Der Umsatz wurde insbesondere durch Aufträge von Busherstellern in Nordamerika sowie von Karsan getragen. Ein Teil der ursprünglich für das vierte Quartal geplanten Umsätze wurde aus projekt- und kundenspezifischen Gründen in das erste Quartal 2026 verschoben, ohne die starke operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu beeinträchtigen.



Deutlich positives EBITDA

Dank anhaltender Umsatzdynamik, verbesserter Beschaffungsbedingungen sowie konsequenter Kosten- und Effizienzmaßnahmen schließt LION das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlich positiven EBITDA ab. Damit bestätigt das Unternehmen die nachhaltige Trendwende gegenüber dem Vorjahr und schafft eine solide Basis für weiteres profitables Wachstum.



Erfolgreiche Neukundengewinnung und Belebung bestehender Kundenbeziehungen

Im vierten Quartal konnte LION mehrere Neukunden gewinnen, darunter auch aus dem Verteidigungssektor, der zunehmend leistungsfähige, sichere und robuste Batteriesysteme nachfragt. Besonders erfreulich ist, dass der Bestandskunde LEC neue Aufträge für Batteriepacks für den Einsatz in Schulbussen platziert hat. Dies unterstreicht sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von LION als auch die langfristige Kundenbindung.



NMC+-Batteriepacks erfolgreich ausgeliefert und bereits im Einsatz bei Kundenflotten

LION hat mit der erfolgreichen Auslieferung seines neuen NMC+-Batteriepacks einen wichtigen operativen Meilenstein erreicht. Nach Abschluss der Prototypenphase und erfolgreicher Homologation wurden die ersten 57 NMC+-Batteriepacks ausgeliefert und befinden sich bereits im realen Einsatz. Erste Busse wurden mit den Systemen ausgestattet und sind im täglichen Betrieb unterwegs, was die Marktreife und Leistungsfähigkeit des Systems unter realen Einsatzbedingungen bestätigt. Mit einer führenden gravimetrischen Energiedichte von 53 kWh etabliert das NMC+-Batteriepack eine neue technologische Säule im mobilen Produktportfolio von LION und bildet die Grundlage für weitere Skalierung und Industrialisierung.



Erstes BESS-Projekt erfolgreich verkauft

Wie angekündigt hat LION im Segment Battery Energy Storage Systems (BESS) im vierten Quartal erfolgreich sein erstes Projekt veräußert – eine Anlage mit 5 MW / 20 MWh. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens zu großen Energiespeicherlösungen dar und bestätigt die starke Marktnachfrage nach dem Leistungsversprechen von LION, das Kostenkompetenz, deutsche Ingenieurskunst und Bankability vereint.



Ausblick

Mit dem Erreichen der Jahresprognose 2025, einer deutlich verbesserten Profitabilität und einer gut gefüllten Projektpipeline geht die LION E-Mobility AG mit starkem Momentum in das Geschäftsjahr 2026. Die Verschiebung bestimmter Umsätze in das erste Quartal 2026 sowie die steigende Nachfrage im BESS- und Verteidigungssegment bieten zusätzliches Wachstumspotenzial.





Über LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

