EQS-News: MICROIP stellt auf der CES 2026 die AIVO Edge AI-Plattform vor, die einen skalierbaren Einsatz in den Bereichen Verkehrssicherheit, Landwirtschaft und autonome Systeme ermöglicht

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP Inc., ein in Taiwan ansässiger Anbieter von ASIC-Entwicklungsdienstleistungen und KI-Softwarelösungen, stellte heute auf der CES 2026 in Las Vegas seine AIVO (AI Vision Operation) Edge AI-Plattform vor. Auf dem AI Applications Pavilion präsentierte das Unternehmen seine CAPS-Architektur (Cross-Platform AI Powered Solutions) und zeigte, wie softwaredefiniertes Design eine skalierbare, produktionsreife Edge AI-Bereitstellung in realen Umgebungen ermöglicht.

AIVO ist die Flaggschiff-Plattform von MICROIP im Rahmen seiner CAPS und wird bereits kommerziell eingesetzt. AIVO konzentriert sich nicht nur auf Modell-Benchmarks oder die reine Hardware-Leistung, sondern ist so konzipiert, dass praktische Einschränkungen in großen Edge-KI-Systemen berücksichtigt werden, einschließlich heterogener Netzwerkbedingungen, begrenzter Edge-Computing-Ressourcen und langfristiger Betriebskosten.

„Die CES ist der Ort, an dem KI ihren praktischen Nutzen unter Beweis stellen muss", sagte Dr. James Yang, Chairman von MICROIP. „AIVO wurde entwickelt, um unter realen Einsatzbedingungen in den Bereichen Verkehrssicherheit, intelligente Landwirtschaft und autonome Systeme zuverlässig zu funktionieren, so dass die KI über den Proof-of-Concept hinaus in den täglichen Betrieb übergehen kann."

Auf Systemebene verwendet AIVO eine verteilte Master-Client-Architektur, die Echtzeit-Inferenzen lokal auf Edge-Geräten ausführt, während Systemmanagement und Entscheidungslogik zentral verwaltet werden. Durch die Übertragung von strukturierten Inferenzergebnissen und Metadaten anstelle von rohen Videoströmen reduziert die Plattform die Bandbreitenanforderungen erheblich und gewährleistet auch in instabilen Netzwerkumgebungen eine Reaktionsfähigkeit in Echtzeit. AIVO unterstützt auch heterogenes Multitasking in Echtzeit, so dass mehrere KI-Modelle gleichzeitig auf einer einzigen Hardwareplattform mit dynamischer Ressourcenpriorisierung laufen können.

Auf der CES 2026 stellte MICROIP den Einsatz von AIVO in drei hochzuverlässigen Anwendungsbereichen vor. Im Bereich der Verkehrssicherheit unterstützt AIVO die Echtzeit-Überwachung von U-Bahn-Systemen, Eisenbahnen, Flughäfen und Flugzeugen, wobei die Warnmeldungen in Kontrollzentren oder Sicherheitssysteme der Behörden integriert werden können, was die Reaktionsfähigkeit verbessert, ohne den Personalbedarf zu erhöhen.

In der intelligenten Landwirtschaft begegnet AIVO dem Arbeitskräftemangel und der Überalterung der Belegschaft, indem es eine bildverarbeitungsgestützte Überwachung der Gesundheit des Viehbestands und der Umweltbedingungen ermöglicht. Die für den Betrieb mit geringem Stromverbrauch und eingeschränkter Konnektivität optimierte Plattform unterstützt den stabilen, langfristigen Einsatz in landwirtschaftlichen Umgebungen und setzt gleichzeitig landwirtschaftliches Expertenwissen in einsatzfähige KI-Modelle um.

Im Bereich der autonomen Systeme, einschließlich KI-Drohnen und Robotik, stärkt die AIVO-Plattform die Autonomie der Geräte bei der Inspektion von Infrastrukturen und bei der Katastrophenhilfe. Selbst in Umgebungen ohne GPS oder mit eingeschränkter Kommunikation ermöglicht die Plattform eine Objektverfolgung in Echtzeit und eine dynamische Hindernisvermeidung, was den Einsatzbereich autonomer Systeme in Hochrisikoszenarien erweitert.

CAPS steht für MICROIPs umfassende softwaregesteuerte Hardwarestrategie, die AIVO, XEdgAI und CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) integriert, um eine softwaredefinierte Hardwareoptimierung zu ermöglichen, die beim Einsatz mit realen Workloads erfolgreich getestet wurde.

