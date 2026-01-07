EQS-News: MINISFORUM präsentiert „kompromisslose" Mini-PCs auf der CES 2026

EQS-News: MINISFORUM / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

MINISFORUM präsentiert „kompromisslose" Mini-PCs auf der CES 2026



07.01.2026 / 03:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AI X1 Pro 470 und MS-02 Ultra vereinen KI-Rechenleistung und hohe Performance in einem kompakten Gehäuse.

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, ein Innovator im Bereich der KI-Computing-Technologie, ist stolz darauf, auf der CES 2026 zwei kompromisslose Small-Form-Factor-PCs vorzustellen: den AI X1 Pro 470 (AMD Ryzen™ AI 9 HX470), einen KI-Mini-PC für Kreative, Gamer, Remote Worker und KI-Entwickler; und den MS-02 Ultra (Intel Arrow Lake-HX Refresh), einen Nachfolger des MS-02 Ultra-285 HX , der mit den CES Innovation Awards® 2026 ausgezeichnet wurde und eine 4.8-Liter-Mini-Workstation ist, die Full-Tower-Performance mit Enterprise I/O für Gamer, Video-Editoren, Fotostudios, Content-Produktionsfirmen und kleine Medienteams bietet.

(left to right):Yuki Tanio, General Manager of Japan, MINISFORUM; Emily Yeh, Director of Brand & Marketing, MINISFORUM; Matthew Pyra, Director Sales, AMD; Jovi Chi, Senior Director Marketing, AMD; Michael Jin, Senior Product Director, MINISFORUM; Jiang Xue, Product Director for Mini Workstation & NAS, MINISFORUM.

Während einer gemeinsamen Launch-Veranstaltung mit dem Gründer von MINISFORUM und Führungskräften von AMD und Intel präsentierte das Unternehmen Live-Demos und ausführliche Vorträge, in denen gezeigt wurde, wie beide Systeme die Arbeitsabläufe für Content-Ersteller, Medienproduktionsteams, Gamer und Remote-Profis verbessern. Die Veranstaltung unterstrich die enge geschäftliche Zusammenarbeit von MINISFORUM mit zwei großen Chipherstellern, die gemeinsam daran arbeiten, PC-Lösungen zu liefern, die für die nächste Generation von KI-gesteuerter Produktivität und Leistung optimiert sind. Die Teilnehmer, darunter Reagan Li, der bekannte Marken-Store-Host von MINISFORUM, sowie die geladenen Gäste konnten sich aus erster Hand davon überzeugen, wie der AI X1 Pro 470 und der MS-02 Ultra komplexe KI-gesteuerte Aufgaben vereinfachen, die Echtzeitleistung steigern und die tägliche Computing-Effizienz verbessern.

„Mit dem AI X1 Pro 470 und dem MS-02 Ultra wollen wir beweisen, dass ‚mini' nicht mehr ‚Kompromiss' bedeutet", sagte Roy Jiang, Vorsitzender von MINISFORUM. „Durch die Kombination von leistungsstarker KI-Rechenleistung, 4K/8K-fähiger Performance und Konnektivität auf Unternehmensniveau in ultrakompakten Designs geben wir Kreativen, Gamern und modernen Unternehmen die Freiheit, vollständige Produktions- und Workstation-Workflows aufzubauen, ohne dabei Abstriche bei Platz, Flexibilität oder Leistung machen zu müssen."

AI X1 Pro 470: Elite-KI-Geschwindigkeit für Arbeit, Kreativität und Spiel

Der MINISFORUM AI X1 Pro 470 ist ein Flaggschiff-KI-Mini-PC mit AMD Ryzen™ AI 9 HX470-Prozessor, der für Remote-Arbeit, Content-Erstellung und Gaming entwickelt wurde. Sein Dual-Mikrofon-Array mit KI-Rauschunterdrückung und hochwertigen Lautsprechern sorgt für klare Kommunikation, während zahlreiche I/O-Anschlüsse – darunter USB4, HDMI 2.1, DP 2.0 und ein SD-Kartensteckplatz – eine nahtlose Produktivität mit mehreren Geräten unterstützen. Kreative profitieren von bis zu 12 TB Kreative profitieren von bis zu 12 TB Speicherplatz für die Bearbeitung großer 4K-Videos, 3D-Projekte und KI-Datensätze. Für Gamer ermöglicht die Radeon™ 890M GPU mit 2 GB bis 48 GB VRAM-Zuweisung flüssiges Gaming, und der OCuLink-Anschluss ermöglicht den einfachen Anschluss an externe GPUs wie die NVIDIA RTX- oder Radeon RX-Serie für ultrahohe Bildraten und 4K/8K-Gaming.

Der MINISFORUM AI X1 Pro 470 wird in Kürze weltweit erhältlich sein.

MS-02 Ultra gewinnt CES Innovation Awards 2026, neue Version jetzt für Gaming bereit

Das preisgekrönte Modell Intel® Core™ Ultra 9285 HX MS-02 Ultra ist eine leistungsstarke Mini-Workstation auf Unternehmensniveau, die sich ideal für Konstruktionsdesign, Videobearbeitung und 3D-Modellierung eignet. Das 4,8-Liter-Gehäuse unterstützt bis zu 256 GB ECC-Speicher, verfügt über vier M.2-Steckplätze und drei PCIe-Steckplätze und nutzt eine ausziehbare Struktur für einfachere Upgrades und Wartung.

Das von vorne zugängliche, nach hinten erweiterbare E/A-Layout wurde mit USB4 v2 (80 Gbit/s) und zwei 25-GbE-Netzwerkanschlüssen verbessert und gewährleistet so einen Durchsatz mit voller Geschwindigkeit für 4K/8K-Videobearbeitung, Medienerfassung und -auslagerung, Farbkorrektur, Rendering und Content-Distribution. Diese Kombination aus Rechenleistung, Speicherbandbreite und Konnektivität macht den MS-02 Ultra zu einer flexiblen Plattform für Content-Produktionsteams, Simulations-Workloads und kleine bis mittlere Unternehmen.

Die neue Version MS-02 Ultra (Intel Arrow Lake-HX Refresh) erweitert seine Vielseitigkeit durch die Unterstützung von Hochleistungs-Gaming-GPUs und eignet sich damit nicht nur für professionelle Workflows, sondern auch für Premium-Gaming-PCs. Dank der robusten PCIe-Bandbreite können Benutzer hohe Bildraten und beeindruckende Grafiken genießen und gleichzeitig die Stabilität einer Workstation-Klasse beibehalten.

Der MINISFORUM Intel® Core™ Ultra 9 285 HX/275HX MS-02 Ultra ist weltweit in unserem offiziellen Markenshop erhältlich und kostet 1.199 US-Dollar für den 285 HX Barebone und 839 US-Dollar für den 275 HX Barebone.

Informationen zu MINISFORUM

MINISFORUM wurde 2018 gegründet und hat sich dem Motto „Technologie in den Alltag bringen" verschrieben. Die Marke wendet ihre KI-Forschung auf das Design, die Produktion und die Herstellung von PCs an und bietet leistungsstarke Computerlösungen für KI-Mini-PCs, KI-Mini-Workstations, KI-Mini-Gaming-PCs AtomMan, KI-NAS und Zubehör. Heute hat MINISFORUM weltweit mehr als 4 Millionen Nutzer und ist in fast 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.minisforum.com/

(left to right): Emily Yeh, Director of Brand & Marketing, MINISFORUM; Yuki Tanio, General Manager of Japan, MINISFORUM; Alan Bao, Intel China CCG CTE Business Director; Jiang Xue, Product Director for Mini Workstation & NAS, MINISFORUM; Michael Jin, Senior Product Director, MINISFORUM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856055/Picture_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856056/Picture_2.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/minisforum-prasentiert-kompromisslose-mini-pcs-auf-der-ces-2026-302654561.html

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2255738 07.01.2026 CET/CEST