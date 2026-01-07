EQS-News: SINEXCELs erste 1,5 MW/3 MWh-Energiespeicheranwendung wurde erfolgreich in der Ukraine in Betrieb genommen und unterstützt die lokale Stromstabilität und zuverlässige Stromversorgung

EQS-News: SINEXCEL / Schlagwort(e): Produkteinführung

SHENZHEN, China, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) hat seine erste 1,5 MW/3 MWh-Energiespeicheranwendung in der Ukraine erfolgreich in Betrieb genommen und damit einen wichtigen Meilenstein in der Expansion des Unternehmens in Europa erreicht. Das Projekt unterstreicht die Fähigkeit von SINEXCEL, anpassungsfähige und zuverlässige Energiespeicherlösungen in komplexen Netzumgebungen bereitzustellen, die Stabilität lokaler Stromversorgungssysteme zu unterstützen und die Kontinuität der grundlegenden Stromversorgung sicherzustellen.

Da die Stabilität der Stromversorgung für wichtige Dienstleistungen und das tägliche Leben immer wichtiger wird, spielen flexible und schnell einsetzbare Energielösungen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Netzstabilität und der Gewährleistung einer kontinuierlichen Stromversorgung. Dieses Energiespeicherprojekt bietet zuverlässige Unterstützung für das lokale Stromnetz, trägt zur Entlastung des Betriebsdrucks bei und verbessert die allgemeine Stromverfügbarkeit.

Ausgestattet mit dem 160kW-Stromumwandlungssystem (PCS) von SINEXCEL kann das Projekt den täglichen Strombedarf von etwa 300 Haushalten decken und bietet eine stabile Stromversorgung für die Gemeinde.

Stabile Netzunterstützung

Mit einer Reaktionsfähigkeit im Millisekundenbereich ermöglicht das PCS von SINEXCEL eine schnelle und präzise Netzregulierung und verbessert so die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Systems erheblich.

Verbesserte Netzsicherheit und Stromqualität

Dieses PCS unterstützt einen effizienten bidirektionalen Energiefluss und sorgt durch dynamische Blindleistungskompensation für eine stabile Spannung. Dies trägt zu einer verbesserten Stromqualität bei und erfüllt die Anforderungen sowohl industrieller als auch privater Nutzer.

Sicherheit und Betriebseffizienz

Das System wurde mit einer hohen Schutzklasse und einer modularen Architektur entwickelt und gewährleistet einen langfristig zuverlässigen Betrieb, eine vereinfachte Wartung und eine flexible Kapazitätserweiterung, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Bis heute hat SINEXCEL weltweit mehr als 15GW/40GWh Energiespeicherkapazität bereitgestellt und über 5.000 Projekte in mehr als 40 Ländern und Regionen umgesetzt.

Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von SINEXCEL, bewährte Energiespeichertechnologien in verschiedenen Netzumgebungen zu skalieren, und unterstützt die weitere Expansion des Unternehmens in Europa, während gleichzeitig die steigende Nachfrage nach stabilen und flexiblen Stromlösungen bedient wird.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung, EV-Ladetechnik und Lösungen für die Stromqualität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 15 GW, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere AHF arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen.

