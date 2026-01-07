EQS-News: Viromed AG: Strategisches Update zur operativen Ausrichtung und Wertschöpfungsfokus

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed AG: Strategisches Update zur operativen Ausrichtung und Wertschöpfungsfokus



PRESSEMITTEILUNG

Rellingen, 07. Januar 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnolgie, gibt heute ein strategisches Update zur operativen Ausrichtung. Der Fokus der unternehmerischen Tätigkeit liegt unverändert auf nachhaltigem technologiebasierten Wachstum im internationalen MedTech-Markt. Dabei konzentriert sich Viromed auf die Entwicklung innovativer medizinischer Geräte sowie auf die translationale Forschung im Bereich schwerer Atemwegserkrankungen — insbesondere der beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP).

In den vergangenen zwei Jahren hat Viromed zwei neuartige Kaltplasma-Medizinprodukte entwickelt:

ViroCAP® — ein innovatives Kaltplasma-Device für die medizinische Wundheilung

PulmoPlas® — ein weltweit einzigartiges Kaltplasma-System für Anwendungen in der Pneumologie und bei Atemwegsinfektionen

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der technologischen Plattform der nächsten Generation – PulmoPlas® – zu. Dieses einzigartige Kaltplasma-System bildet die Grundlage für zukünftige Skalierungspotenziale in mehreren medizinischen Indikationsfeldern.

Für den Forschungsbereich hat Viromed ein leistungsstarkes wissenschaftliches Konsortium aufgebaut, das aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig und dem Leibniz-Institut in Jena besteht. Dieses Netzwerk vereint internationale Spitzenkompetenz in den Bereichen Infektiologie, Pneumologie und translationaler Forschung und ermöglicht die Entwicklung neuartiger therapeutischer Ansätze für Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege.

Die umfangreiche Veröffentlichung der Ergebnisse des MHH und des HZI werden für Ende Januar 2026 erwartet.

Zur technologischen Weiterentwicklung arbeitet Viromed eng mit dem TDK-Tochterunternehmen Relyon Plasma zusammen. Ergänzend wurden internationale Partnerschaften in Europa, Korea und der Türkei etabliert, die die zukünftige Markterschließung unterstützen und die globale Relevanz der Technologie unterstreichen.

Durch die strategische Fokussierung auf Forschung, Entwicklung und den Aufbau internationaler Marktstrukturen entstehen entsprechend längere Innovationszyklen. Daher verzichtet Viromed bewusst auf die Kommunikation kurzfristiger operativer Zwischenstände. Die Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern folgt dem Grundsatz, substanzielle und relevante Meilensteine zu berichten — im Interesse einer langfristigen, werthaltigen Unternehmensentwicklung.

Die Unternehmensstrategie der Viromed Medical AG ist auf langfristige Wertgenerierung ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund orientieren sich die Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens konsequent an medizinischem Nutzen, klinischer Relevanz und nachhaltigem Marktpotenzial.

Viromed ist in der pneumologischen Forschung und Plasmatechnologie als Vorreiter anerkannt. Die Innovationsarbeit des wissenschaftlichen Netzwerks des Unternehmens besitzt das Potenzial, zukünftige Therapieansätze bei schweren Atemwegsinfektionen maßgeblich zu prägen. Nach eigener Einschätzung wird Viromed in den kommenden Jahren — insbesondere mit PulmoPlas® — eine bedeutende Rolle in der weltweiten Bekämpfung pathogener Keime einnehmen.

Ebenfalls hat die Viromed in den letzten 18 Monaten erfolgreich die neuen, strengen regulatorischen Hürden der Zulassung von ViroCAP® gemeistert. Die Marktakzeptanz und die Nachfrage nach ViroCAP®ist bereits sehr groß.



Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreien. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu reaslisieren.



www.viromed-medical-ag.de



Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de

