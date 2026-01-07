EQS-PVR: SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Straße, Hausnr.:
|Speyerer Str. 4
|PLZ:
|69115
|Ort:
|Heidelberg
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900VKQHIQKPDF7811
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Squarepoint Holdings Limited
Registrierter Sitz, Staat: George Town, Kaimaninseln
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|02.01.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,717167313 %
|0,0204 %
|2,738 %
|7.385.780
|letzte Mitteilung
|3,0043813923 %
|0,02 %
|3,03 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007203705
|0
|200.684
|0,00 %
|2,717 %
|Summe
|200.684
|2,717 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Aktientausch mit Barausgleich
|Bar
|1.510
|0,02 %
|Summe
|1.510
|0,02 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-Squarepoint Holdings Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Feeder Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Master Fund Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Diversified Partners Fund Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Squarepoint Holdings Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Master Fund Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Diversified Partners Fund Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Squarepoint Holdings Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Group Intermediate GP Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Group Intermediate LP
|%
|%
|%
|-Squarepoint LLC
|%
|%
|%
|-Squarepoint Ops LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Squarepoint Holdings Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Private Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint UK Holdco 2 Limited
|%
|%
|%
|-Squarepoint Capital LLP
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Squarepoint Ops LLC hat über einen Unterbeteiligungsverwaltungsvertrag die Verwaltung von Squarepoint Diversified Partners Fund Limited an Squarepoint Capital LLP delegiert.
Datum
|05.01.2026
