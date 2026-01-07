Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABC-MARTBericht 3. Quartal 2025
Albertsons Companies ABericht 3. Quartal 2025
Apogee EnterprisesBericht 3. Quartal 2026
Applied DigitalBericht 2. Quartal 2026
AZZBericht 3. Quartal 2026
Cal-Maine FoodsBericht 2. Quartal 2026
Constellation BrandsBericht 3. Quartal 2026
Jefferies Financial GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Kura Sushi USABericht 1. Quartal 2026
MSC Industrial Direct ABericht 1. Quartal 2026
PriceSmartBericht 1. Quartal 2026
Resources ConnectionBericht 2. Quartal 2026
Richardson ElectronicsBericht 2. Quartal 2026
Saratoga InvestmentBericht 3. Quartal 2026
UniFirstBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

