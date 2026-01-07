Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABC-MART
|Bericht 3. Quartal 2025
|Albertsons Companies A
|Bericht 3. Quartal 2025
|Apogee Enterprises
|Bericht 3. Quartal 2026
|Applied Digital
|Bericht 2. Quartal 2026
|AZZ
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cal-Maine Foods
|Bericht 2. Quartal 2026
|Constellation Brands
|Bericht 3. Quartal 2026
|Jefferies Financial Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kura Sushi USA
|Bericht 1. Quartal 2026
|MSC Industrial Direct A
|Bericht 1. Quartal 2026
|PriceSmart
|Bericht 1. Quartal 2026
|Resources Connection
|Bericht 2. Quartal 2026
|Richardson Electronics
|Bericht 2. Quartal 2026
|Saratoga Investment
|Bericht 3. Quartal 2026
|UniFirst
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
