Finnlands Außenministerin: Russische Bedrohung wird andauern

Seeon, 07. Jan (Reuters) - Finnlands Außenministerin Elina Valtonen rechnet mit einer dauerhaften Bedrohung ganz Europas durch die ⁠Politik Russlands ‍und fordert Europa zur Geschlossenheit auf.

"Es muss gesagt sein, dass in dem ‌jetzigen Augenblick es vielleicht deutlicher denn je wird, dass die russische ‍Bedrohung leider für absehbare Zeit da sein wird", sagte Valtonen am Mittwoch als Gast der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im bayerischen Kloster Seeon. Deutlich sei zudem, dass diese Bedrohung "sich auch ‍gegen ganz Europa richtet und ⁠nicht nur auf die Ukraine, nämlich in hybrider Weise", fügte die Ministerin hinzu.

Valtonen rief zu ‍einem Schulterschluss der europäischen Partner auf. "In dieser Zeit, in der wir leben, ⁠ist es umso wichtiger, dass gleichgesinnte Partner, so wie Finnland und Deutschland, sich noch viel stärker für unsere gemeinsamen Werte ‍und für unsere ‌gemeinsamen europäischen Ziele einsetzen", sagte sie bei einem gemeinsamen Auftritt mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann vor Journalisten. Dieser gemeinsame Einsatz sei nötig in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, aber auch in innenpolitischen Fragen, was die Europäische Union angehe.

