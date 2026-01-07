Berlin, 07. Jan (Reuters) - Trotz der Konjunkturflaute haben die deutschen Genossenschaftsbanken ihr Kreditgeschäft im vergangenen Jahr ausgeweitet.

Die ⁠646 Institute erhöhten ‍ihr gesamtes Darlehensvolumen 2025 um 3,6 Prozent auf 826 Milliarden Euro, wie der ‌Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) am Mittwoch mitteilte. Besonders kräftig ‍legten die Darlehen an Firmenkunden zu - und zwar um vier Prozent auf 444 Milliarden Euro.

Das Wachstum zeige, dass die Volks- und Raiffeisenbanken für den Mittelstand auch in schwierigen Zeiten ein ‍verlässlicher Finanzierungspartner seien, sagte BVR-Präsidentin Marija ⁠Kolak. Treiber des Geschäfts waren vor allem Wohnbaukredite, die um 4,5 Prozent auf 490 Milliarden Euro ‍stiegen.

Der Wohnimmobilienmarkt erhole sich zwar, stehe aber weiter vor Herausforderungen wie hohen ⁠Baukosten und langen Verwaltungsverfahren, erklärte Kolak. Sie forderte die Bundesregierung auf, das Bauen durch einfachere Standards wieder bezahlbarer zu machen. Zudem müssten ‍normalverdienende Haushalte mehr ‌Chancen bekommen, zu sparen, etwa durch höhere Einkommensgrenzen bei der Wohnungsbauprämie.

Die Zahl der Genossenschaftsbanken in Deutschland sank im vergangenen Jahr fusionsbedingt von 672 auf 646. Die vollständige Geschäftsentwicklung für 2025 will der BVR am 10. März auf seiner Jahrespressekonferenz vorstellen.

