Gewerkschaft - Stellantis-Produktion in Italien eingebrochen

Die Fahrzeugproduktion von Stellantis in Italien ist im vergangenen Jahr Gewerkschaftsangaben zufolge um 20 Prozent auf 379.706 Fahrzeuge eingebrochen.

Besonders stark sei der Rückgang ⁠bei Pkw ausgefallen, ‍deren Produktion um fast ein Viertel auf 213.706 Einheiten sank, teilte die Gewerkschaft FIM Cisl am Mittwoch mit. Dem Gewerkschaftschef Ferdinando ‌Uliano zufolge ist dies der niedrigste Stand seit 1954. Stellantis vereint zahlreiche Automarken diesseits und jenseits des ‍Atlantiks. Dazu zählen Fiat, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Citroen, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia und Maserati.

Die Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte 2023 die Latte deutlich höher gelegt: Sie hatte eine Jahresproduktion von einer Million Stellantis-Fahrzeugen als Ziel ausgegeben. Stellantis ist der einzige große Autohersteller des Landes.

Der Produktionsrückgang fiel ‍allerdings weniger stark aus als befürchtet. "Das Ergebnis hätte ⁠schlimmer ausfallen können", sagte Uliano. Die Einführung der Hybridversion des Fiat 500 und des neuen Jeep Compass im vierten Quartal habe geholfen, einen Teil des Rückgangs ‍aufzuholen. Auch leichte Nutzfahrzeuge hätten einen positiven Beitrag geleistet. Im Oktober hatte die Gewerkschaft für das Gesamtjahr noch eine Produktion ⁠von lediglich rund 310.000 Fahrzeugen prognostiziert. Als Gründe für den generellen Abwärtstrend gelten die schwache Nachfrage in Europa, insbesondere bei Elektroautos, Verzögerungen bei der Einführung neuer Modelle und die zunehmende Konkurrenz aus ‍China.

Für 2026 rechnet die Gewerkschaft dank ‌neuer Modelle wie dem DS7 und dem Lancia Gamma mit einer Produktion über dem Niveau von 2025. Eine Rückkehr zu den deutlich höheren Zahlen von 2023 mit rund 751.000 Fahrzeugen hänge jedoch davon ab, ob die Produktion älterer Modelle wie des Alfa Romeo Giulia und Stelvio sowie des Fiat Panda stabil bleibe. Die ursprünglich für 2025 geplanten neuen Versionen von Giulia und Stelvio wurden verschoben. Stellantis war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.