Hexadrone erhält CE-Kennzeichnung und C5/C6-Zertifizierung für TUNDRA 2.1

Die Zertifizierung von Hexadrones TUNDRA 2.1 durch Applus+ Laboratories bestätigt die Compliance mit der EU-Verordnung 2019/945 und stärkt das Vertrauen der Aufsichtsbehörden in kritische Vorgänge.

Saint-Ferréol-d'Auroure, Frankreich –Hexadrone SAS, ein französischer Hersteller modularer Drohnen, gibt bekannt, dass er für seine Drohne TUNDRA 2.1 die CE-Kennzeichnung sowie die Zertifizierungen der Klassen C5 und C6 erhalten hat. Die Zertifizierung wurde nach einer umfassenden Bewertung durch Applus+ Laboratories, einer europäischen benannten Stelle, erteilt.

Diese gemäß der EU-Verordnung 2019/945 ausgestellte Zertifizierung macht Hexadrone zu einem der ersten europäischen Drohnenhersteller, die den neuen europäischen rechtlichen Rahmen erfüllen, der am 1. Januar 2026 vollständig in Kraft treten wird.

„Diese Zertifizierung zeigt unsere Spitzenleistung und Bemühungen in Sachen Compliance“, sagte Alexandre Labesse, CEO von Hexadrone. „Damit können unsere Kunden die regulatorischen Änderungen im Jahr 2026 ohne Probleme meistern.“

Eine strenge Zertifizierung für eine zukunftssichere Lösung

Die von Applus+ Laboratories ausgestellte Zertifizierung bestätigt, dass TUNDRA 2.1 die strengsten Anforderungen der EU-Verordnung 2019/945 erfüllt. Die Beteiligung einer unabhängigen benannten Stelle gewährleistet einen objektiven und strengen Bewertungsprozess und stärkt die Glaubwürdigkeit, Transparenz und regulatorische Anerkennung der Plattform bei Behörden sowie Nutzern. Dies bietet solide rechtliche und technische Sicherheit für kritische Vorgänge und stärkt gleichzeitig das Vertrauen in die langfristige Compliance der Plattform.

„Als vertrauenswürdiger Partner für Prüfung und Zertifizierung ist Applus+ Laboratories stolz darauf, Hexadrone bei seinem Engagement für Qualität und die Einhaltung der Compliance zu unterstützen“, erklärte ein Sprecher von Applus+ Laboratories. „Dank unserer Expertise im Bereich europäischer und internationaler Normen erfüllen innovative Lösungen wie Hexadrone höchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen und können so erfolgreich auf dem europäischen Markt expandieren.“

Die Erlangung der CE-Kennzeichnung und der C5/C6-Zertifizierung für TUNDRA 2.1, eine der wenigen Plattformen auf dem Markt, die über diese Zertifizierungen verfügt, ist das Ergebnis einer 24-monatigen Entwicklungsphase und einer Investition von fast 500.000 Euro. Dieser herausfordernde Prozess festigt die Position von Hexadrone als wichtiger Akteur sowohl auf dem europäischen als auch auf dem internationalen Drohnenmarkt.

Eine Drohne, die für ihre Modularität und Vielseitigkeit bekannt ist

Die im April 2023 auf den Markt gebrachte TUNDRA 2 hat sich dank seiner vollständig modularen Architektur schnell als europäischer Maßstab etabliert. Die neueste Weiterentwicklung, TUNDRA 2.1, steigert das Niveau durch drei standardisierte Schnittstellen noch weiter: [TR-LOCK], [TR-COMM] und [TR-MODULE], die eine sofortige Integration von Nutzlasten, Avionikmodulen und Datenverbindungen ermöglichen.

Diese Standardisierung hat die Entwicklung eines einzigartigen Ökosystems mit mehr als 150 technologischen Bausteinen ermöglicht, die von französischen und europäischen Partnern auf die Beine gestellt wurden. Dadurch ist TUNDRA eine offene, skalierbare und vollständig abwärtskompatible Plattform, die als langfristiges, nachhaltiges System konzipiert ist, das nicht einfach so veraltet und kontinuierlich Betriebsrückmeldungen von eingesetzten Einheiten integriert.

Die TUNDRA 2.1 verfügt außerdem über fortschrittliche Sicherheitstechnologien, die in Zusammenarbeit mit Drone Rescue System (DRS) und Impact entwickelt wurden und die Einhaltung der Compliance sowie die Betriebsstabilität weiter verbessern.

TUNDRA wird bereits von Einheiten der französischen Streitkräfte und mehreren europäischen privaten Betreibern eingesetzt und unterstützt eine Vielzahl von Missionen, darunter Überwachung, CBRN-Erkennung (chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear), Sicherheitsoperationen, Topografie, industrielle Inspektion, Präzisionslandwirtschaft, Suche und Rettung und vieles mehr.

Europäische Vertriebs- und Wachstumsstrategie

Hexadrone vertreibt seine Lösungen derzeit in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Rumänien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen baut seine Präsenz weiter aus und sucht aktiv nach neuen Partnern, um sein europäisches Netzwerk weiter zu stärken.

Mit seiner unübertroffenen Modularität und seinem schnell wachsenden Ökosystem entwickelt sich Hexadrones TUNDRA zur führenden Mehrzweck-Drohnenplattform in Europa.

Über Hexadrone

Hexadrone wurde 2014 gegründet und hat sich als Experte für die Entwicklung und Herstellung modularer Drohnen etabliert, die auf drei Kernkompetenzen fußen: technische Innovation, Individualisierung und industrielle Qualität. Ursprünglich konzentrierte sich das Unternehmen auf den Weiterverkauf von Drohnenkomponenten über eine Webplattform, stieg jedoch schnell auf die kundenspezifische Montage von Drohnen um, um den individuellen Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

Über Applus+ Laboratories

Applus+ Laboratories bietet Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen an, welche die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten verbessern und Innovationen fördern wollen. Applus+ Laboratories mit Hauptsitz in Barcelona, Spanien, betreibt ein globales Netzwerk multidisziplinärer Labore, die Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Cybersicherheit, Elektrotechnik und Elektronik, erneuerbare Energien, Bauwesen, Eisenbahnwesen und Medizinprodukte bedienen.

Kontakt:

Grégory Villard

gregory.villard@hexadrone.fr

Emittent/Herausgeber: Hexadrone

