Ifo: Wirtschaft zuletzt in acht Bundesländern geschrumpft

Berlin, 07. Jan (Reuters) - Die wirtschaftliche Entwicklung in den Bundesländern läuft einer Studie zufolge auseinander.

Im dritten Quartal 2025 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt in ⁠der Hälfte der ‍16 deutschen Länder im Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr, wie die am Mittwoch veröffentlichten Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts ‌zeigen. Den stärksten Rückgang verzeichnete das Saarland mit minus 0,6 Prozent, gefolgt von Rheinland-Pfalz ‍und Schleswig-Holstein mit jeweils minus 0,4 Prozent.

"Die Industrie befindet sich weiterhin in einer Krise, und der Strukturwandel belastet manche Bundesländer stärker als andere", sagte Ifo-Konjunkturexperte Robert Lehmann. "In einigen Bundesländern gleichen jedoch Zuwächse bei Dienstleistern die konjunkturelle Schwäche der Industrie ‍aus."

So wuchs die Wirtschaft im Stadtstaat Hamburg ⁠im dritten Quartal um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, in Niedersachsen um 0,2 Prozent und in Sachsen um 0,1 Prozent. ‍In Baden-Württemberg (plus 0,2 Prozent) und Bayern (plus 0,5 Prozent) legte die Wirtschaftsleistung zwar zu, im Gesamtjahr 2025 ⁠dürfte die Wirtschaft jedoch vermutlich schrumpfen. "Im Süden der Republik machen sich vor allem die von der US-Regierung verhängten Zölle bemerkbar", sagte Ifo-Experte Lehmann. "Diese belasten die ohnehin angeschlagene ‍Industrie zusätzlich."

Es gebe aber ‌auch Lichtblicke: Zwar sei in Berlin (minus 0,2 Prozent) die Wirtschaftsleistung zuletzt geschrumpft, in Mecklenburg-Vorpommern (plus 0,1 Prozent) und Bremen (plus 0,2 Prozent) nur leicht gewachsen. Dennoch befinden sich diese drei Bundesländer im Jahr 2025 insgesamt auf Wachstumskurs, wie das Ifo-Institut betonte. "Die konjunkturelle Entwicklung in den einzelnen Bundesländern verläuft recht unterschiedlich, was vornehmlich an der regionalen Wirtschaftsstruktur und der wirtschaftlichen Verflechtung mit dem Ausland ⁠hängt", lautet das Fazit der Forscher.

