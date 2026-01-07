IMK-Institut: Regierung muss industriellen Kern deutscher Wirtschaft erhalten

Berlin, 07. Jan (Reuters) - Das IMK-Institut sieht die Lage der deutschen Wirtschaft noch düsterer als vor einem Jahr befürchtet und fordert dringendes Handeln der Politik.

Grund für die maue Konjunktur seien vor allem geoökonomische Verschiebungen ⁠wie die wachsende Rivalität ‍zwischen den USA und China sowie die offensive Handels- und Industriepolitik der beiden Großmächte, erklärten die gewerkschaftsnahen Forscher am Mittwoch in einer Analyse. Darunter leide die deutsche Industrie ‌zunehmend. "Zügiges und strategisches Handeln ist erforderlich", teilte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) mit. Der industrielle Kern der deutschen Wirtschaft müsse erhalten ‍werden. "Bisher hat es die Bundesregierung versäumt, in der Bevölkerung und bei den Unternehmen eine Aufbruchstimmung zu erzeugen", sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien.

Stattdessen habe die Koalition von Union und SPD mit Debatten über Sozialkürzungen sowie verschobenen Entlastungen für Verunsicherung bei Haushalten und Firmen gesorgt. "In einer zugespitzten geoökonomischen Situation, in der es auf die Binnennachfrage ankommt, weil vom Außenhandel erstmal keine großen Impulse kommen können, ist das ‍ein besonders großes Problem", betonte Dullien.

IMK: HÖHERE STEUERN NÖTIG FÜR ⁠FINANZIERUNG DER VERTEIDIGUNG

Die Forscherinnen und Forscher kritisieren, dass private Haushalte bei Entlastungen vernachlässigt wurden. So verweisen sie auf die aus ihrer Sicht unnötige Rentendebatte. Das Rentensystem sei stabil, soziale Sicherungsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht ‍überdurchschnittlich hoch. Zur Stärkung der Industrie fordert das IMK ein deutliches Ausweiten öffentlicher Investitionen, insbesondere in Infrastruktur, sowie verbindliche Regeln, damit das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen zusätzlich ⁠wirke. Die derzeitige Ausgestaltung der Schuldenbremse und die großzügige Kreditaufnahme im Verteidigungsbereich seien langfristig nicht tragfähig. Steuererhöhungen zur Finanzierung der Verteidigungsausgaben sind laut IMK unvermeidlich.

Angesichts geopolitischer Spannungen plädiert das Institut für eine aktivere europäische Industriepolitik in Schlüsselbereichen wie Stahl, Halbleiter und Elektromobilität, um ‍Abhängigkeiten von den USA und China zu reduzieren. Zudem ‌mahnt das IMK zu einem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze. Die derzeitige Diskussion über eine Abschwächung der Klimaschutzpolitik sei kontraproduktiv. Eine Senkung der Stromsteuer sowie eine längerfristige Sicherung des Industriestrompreises könnten Unternehmen entlasten.

Auf dem Arbeitsmarkt sieht das Institut steigenden Druck durch schwaches Wachstum und den demografischen Wandel. Notwendig seien eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Beschäftigten, ein Ausbau der Kinderbetreuung, gezielte Migration sowie mehr Weiterbildung. Maßnahmen wie die geplante Aktivrente oder Steuerbefreiungen für Überstunden hält das IMK hingegen für wenig wirksam.

Die deutsche Wirtschaft dürfte laut IMK-Einschätzung nach Jahren der Rezession und Stagnation 2026 zwar ⁠um 1,2 Prozent wachsen, bleibt aber von strukturellen Problemen und geopolitischen Risiken belastet.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)