In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle./mvk/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News