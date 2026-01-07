Inflation im Euroraum fällt im Dezember auf 2,0 Prozent

Berlin/Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone ist Ende 2025 wie erwartet gesunken und liegt nun genau auf der Zielmarke der EZB.

Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Dezember um durchschnittlich 2,0 Prozent im Vergleich ⁠zum Vorjahresmonat, wie das ‍EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit August. Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem die Teuerung im November bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt ‌für die Euro-Zone einen Wert von 2,0 Prozent an, den sie als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum ansieht. In den kommenden Monaten ‍werde die Inflationsrate eher darunter als knapp darüber liegen, sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Es sieht somit weiter nach einer längeren Phase mit Preisstabilität aus."

Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent halbiert, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie die Zinsen vorerst nicht verändert.

"AN DER INFLATIONSFRONT HERRSCHT ‍ZUNEHMEND RUHE"

"Die Inflationsrate sinkt vor allem wegen der Energiepreise", erklärte Krüger. ⁠Energie verbilligte sich um 1,9 Prozent im Vergleich zum Dezember 2024. "Vor allem die Dienstleistungspreise sprechen gegen ein weiteres Abrutschen der Inflationsrate", sagte der Analyst. Dienstleistungen kosteten 3,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist, nach plus 3,5 Prozent im ‍November. Der Rückgang der Teuerung stelle nicht infrage, dass die EZB ihre Inflationsprojektion für 2026 jüngst auf 1,9 Prozent angehoben habe, betonte Krüger. "Die Leitzinsen können bleiben, ⁠wo sie sind, auch wenn die Inflationsrate etwas unter 2,0 Prozent liegt."

Das sieht Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ähnlich: "An der Inflationsfront herrscht zunehmend Ruhe." Er erwarte nur deshalb keine weiteren EZB-Zinssenkungen, "weil der Einlagensatz mit zwei Prozent ohnehin bereits unter dem konjunkturneutralen Niveau liegt".

Von November auf Dezember kletterten ‍die Verbraucherpreise leicht um 0,2 Prozent. Die EZB blickt ‌verstärkt auf die sogenannte Kerninflation, die schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausklammert. Diese Teuerung fiel auf 2,3 von 2,4 Prozent. In den kommenden Monaten werde diese Kennziffer schrittweise sinken, weil der Lohnanstieg nachlassen werde, erläuterte Krämer.

Die Inflation in Deutschland fiel im vergangenen Monat überraschend auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 1,8 Prozent zum Vorjahresmonat nach jeweils 2,3 Prozent im Oktober und November, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag erklärt hatte. Einen niedrigeren Wert gab es zuletzt im September 2024 mit 1,6 Prozent. Fachleute hatten für Dezember nur einen Rückgang auf 2,1 ⁠Prozent vorhergesagt. Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate sank auf 2,0 Prozent, nach 2,6 Prozent im November.

