Irans Justizchef droht Demonstranten

Dubai, 07. Jan (Reuters) - Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran hat der oberste Richter den Demonstranten mit einem unnachgiebigen Vorgehen ⁠gedroht.

Es werde "keine ‍Nachsicht" für diejenigen geben, die dem Feind der Islamischen Republik helfen, zitierten staatliche Medien am Mittwoch ‌Justizchef Gholamhossein Mohseni Edschei. Er warf Israel und den USA vor, mit hybriden ‍Methoden eine Destabilisierung des Landes zu betreiben. Nach den Ankündigungen Israels und von US-Präsident Donald Trump gebe es keine Entschuldigung für diejenigen, die auf die Straße gingen, um Unruhe zu stiften.

Im Iran ist im ‍Dezember die größte Protestwelle seit drei ⁠Jahren ausgebrochen. Die Proteste begannen im Großen Basar von Teheran, als Ladenbesitzer gegen den freien Fall der Landeswährung demonstrierten. Seitdem ‍haben sie sich landesweit ausgebreitet. Hintergrund sind die wachsende Not im Zuge der kriselnden ⁠Wirtschaft, eine galoppierende Inflation und Einschränkungen der politischen und sozialen Freiheiten. Trump hat damit gedroht, den Demonstranten zu Hilfe zu eilen, sollten die Sicherheitskräfte ‍auf sie schießen. Bei ‌den Protesten wurden Menschenrechtsgruppen zufolge bislang mindestens 27 Menschen getötet und mehr als 1500 festgenommen. Die iranischen Behörden haben keine Zahlen zu Opfern unter den Demonstranten genannt. Sie teilten jedoch mit, dass mindestens zwei Angehörige der Sicherheitskräfte getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden seien.

