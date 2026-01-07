IRW-News: First Mining Gold Corp. : First Mining meldet sozioökonomische Analyse für das Goldprojekt Springpole

IRW-PRESS: First Mining Gold Corp. : First Mining meldet sozioökonomische Analyse für das Goldprojekt Springpole

7. Januar 2026 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten sozioökonomischen Analyse (die aktualisierte Analyse) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Springpole (das Projekt oder Springpole) in der kanadischen Provinz Ontario bekannt zu geben. Die im November 2024 bei den entsprechenden Behörden Ontarios und Kanadas eingereichte endgültige Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltprüfung (EA/EIS) enthielt eine Analyse des Nutzens des Projekts. Diese Analyse wurde auf Grundlage der kürzlich gemeldeten aktualisierten Vormachbarkeitsstudie (die PFS) überarbeitet. Die aktualisierte Analyse von WSP Canada Inc. demonstriert den erheblichen Nutzen für das regionale Umfeld des Projekts, für Ontario und für Kanada.

Wir freuen uns, die Ergebnisse der sozioökonomischen Analyse für Springpole bekannt geben zu können, denn sie belegen das Potenzial des Projekts, sich zu einem der größten Wirtschaftsmotoren im Nordwesten Ontarios für mehrere Generationen zu entwickeln, so Dan Wilton, CEO von First Mining. Das Projekt wird Milliarden von Dollar an Staatseinnahmen erwirtschaften, Hunderte von Arbeitsplätzen und Karrieremöglichkeiten in der Region schaffen, beträchtliche Auftragsmöglichkeiten für regionale und indigene Unternehmen schaffen und zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Wirtschaft Ontarios und Kanadas Milliarden von Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Springpole ist ein einzigartiges Gold- und Silberprojekt, das ungeahnte Chancen eröffnen sowie Infrastrukturverbesserungen für die indigenen und örtlichen Gemeinschaften ermöglichen wird.

Die aktualisierte Analyse berücksichtigt die sozioökonomischen Auswirkungen während der Bau-, der Betriebs- und der Stilllegungsphase. Das Projekt ist angesichts des aktuellen Goldpreises und unter Berücksichtigung direkter, indirekter und induzierter Beschäftigungsmöglichkeiten in der Lage, 3.340 Arbeitsplätze in jedem Baujahr sowie 5.910 Arbeitsplätze in jedem Betriebsjahr zu schaffen, was insgesamt mehr als 67.000 Personenjahren entspricht. Darüber hinaus wird das Projekt voraussichtlich zu mehr als 7 Milliarden $ an Steuereinnahmen für die Regierungen führen und 15 Milliarden $ zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Nachdem die provinziellen und staatlichen EA/EIS-Verfahren nun kurz vor Abschluss stehen, ist das Projekt als eine von wenigen kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten im kanadischen Bergbausektor positioniert. Das Projekt wird zur langfristigen wirtschaftlichen Stabilität und Entwicklung im Nordwesten Ontarios beitragen, wo andere Sektoren und Industrien in der Region einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit verzeichnen.

First Mining bekennt sich zu der fortlaufenden Zusammenarbeit mit örtlichen und indigenen Gemeinschaften sowie mit der Provinz Ontario und Kanada, um das Projekt in einer Weise zu erschließen, die sowohl ein hohes Maß an sozioökonomischem Nutzen herbeiführt als auch den Umweltschutz gewährleistet.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem das Goldprojekt Cameron in Ontario und eine 30-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Strategie, Ziele, Möglichkeiten, Chancen, Zielsetzungen oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Sie beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Pläne von First Mining für Springpole, Duparquet und seine anderen Projekte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: dass das Geschäft, die Betriebstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten, sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82393

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82393&tr=1

