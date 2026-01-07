IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. tritt der National Defense Industrial Association (NDIA) bei

IRW-PRESS: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. tritt der National Defense Industrial Association (NDIA) bei

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 7. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING, GMC ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich, bekannt zu geben, dass es als neues Mitglied in die National Defense Industrial Association (NDIA) aufgenommen worden ist. NDIA ist eine führende Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Wissenschaft unterstützt, um die nationale Sicherheit der USA und die industrielle Basis im Verteidigungsbereich zu stärken.

Abbildung 1. National Defense Industrial Association

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: Die Mitgliedschaft in der NDIA ist Ausdruck unseres Bestrebens, unsere Strategie für kritische Mineralien an den Prioritäten der nationalen Sicherheit, der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und der verantwortungsvollen Entwicklung inländischer Ressourcen auszurichten. Wir freuen uns darauf, mit den Mitgliedern der NDIA in Kontakt zu treten, uns an einem konstruktiven Dialog zu beteiligen und zu Diskussionen beizutragen, die einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu strategischen Materialien unterstützen. Unser Explorationsteam wurde zur historischen Mine Azure Ridge in Nevada (USA) entsandt, und wir werden demnächst über den aktuellen Stand der Exploration berichten.

Die Mitgliedschaft in der NDIA bietet dem Unternehmen Zugang zu branchenspezifischen Foren im Bereich Verteidigung, politischen Diskussionen, technischen Arbeitsgruppen und Networking-Möglichkeiten, die für kritische Mineralien, fortschrittliche Materialien und die Lieferkettensicherheit relevant sind. Durch seine Teilnahme möchte das Unternehmen über sich entwickelnde Verteidigungsanforderungen, regulatorische Überlegungen und Partnerschaftsmöglichkeiten auf dem Laufenden bleiben, die die Entwicklung einer resilienten und sicheren US-Verteidigungsindustrie unterstützen.

Über die historische Mine Azure Ridge - Nevada

Die historische Mine Azure Ridge, früher bekannt als die Mine Bonelli, meldete zuletzt im Jahr 1918 eine Produktion. Die frühen Erschließungsarbeiten im Konzessionsgebiet umfassen fünf Stollen mit einer Gesamtlänge von etwa 377 Fuß, einen flachen Schacht mit einer Tiefe von etwa 11 Fuß, zwei offene Abbaustellen und zehn Oberflächengruben. Seit ihrer kurzen historischen Produktionsphase blieb das Konzessionsgebiet weitgehend unberührt.

Das Western Field Operations Center des USBM berichtete zuvor, dass die Lagerstätte Azure Ridge aus einer durch Verwerfungen kontrollierten, in Karbonatgestein lagernden Kupfer-Zink-Blei-Kobalt-Germanium-Gallium-Mineralisierung besteht, die als Mineralisierung des Typs Kipushi (Karbonatverdrängung) interpretiert wird. Im Rahmen einer 1994 vom USGS und vom USBM durchgeführten Untersuchung wurde in Azure Ridge ein Probenahmeprogramm mit 43 Proben durchgeführt. Durch die Ergebnisse wurden anomale Werte für Germanium, Gallium, Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink und Kobalt festgestellt.

Abbildung 2. Mine Azure, unterer Stollen (Ansicht S) https://www.birdandhike.com/Hike/GoldButte/AzureMine/_AzureMine.htm

Abbildung 3. Ein Stück Gestein mit Kupferspuren außerhalb des Stollens

Laut der Untersuchung wurde mineralisiertes Gestein sporadisch über etwa 5.000 Fuß Länge beobachtet, wobei die mineralisierten Strukturen Mächtigkeiten von bis zu etwa 9 Fuß im Ausbiss erreichten. https://pubs.usgs.gov/bul/1730e/report.pdf

Über das Erkundungs- und erste Explorationsprogramm

Das Erkundungs- und erste Explorationsprogramm wird von dem erfahrenen Geologen William Bill Feyerabend, CPG, und Amazona Enterprises (Amazona) geleitet und umfasst voraussichtlich eine kurzzeitige Felduntersuchung durch ein kleines Feldteam mit entsprechender Ausrüstung. Die geplanten Arbeiten sind so strukturiert, dass sie wichtige geologische Fragen im Zusammenhang mit den Eigenschaften des Wirtsgesteins, den strukturellen Kontrollen und den Mineralisierungsprozessen beantworten, einschließlich solcher, die für germanium-galliumhaltige Systeme relevant sind, und das Unternehmen bei der Verfeinerung seiner Explorationsstrategie für dieses auf kritische Mineralien ausgerichtete Projekt unterstützen.

Das Unternehmen plant außerdem, die Zusammenarbeit mit Amazona bei der Erstellung eines geplanten technischen Berichts gemäß dem NI 43-101 und eines technischen Überblicks über die historische Mine Azure Ridge fortzusetzen. Diese Arbeiten umfassen voraussichtlich eine Überprüfung der verfügbaren historischen Informationen, des geologischen Kontexts in der Region und dem gesamten Konzessionsgebiet sowie der Ergebnisse geplanter Feldaktivitäten mit einem Schwerpunkt auf der Bewertung der potenziellen Relevanz des Konzessionsgebiets innerhalb der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien, unter anderem Germanium und Gallium.

Darüber hinaus prüft das Unternehmen derzeit die Einreichung zukünftiger Anträge bei zuständigen US-amerikanischen Bundes- und bundesstaatlichen Behörden im Zusammenhang mit potenziellen Förderprogrammen, die sich auf die Erschließung kritischer Mineralien konzentrieren. Diese Initiativen können vorbehaltlich der weiteren technischen Bewertung, der aufsichtsrechtlichen Prüfung und von Finanzierungsüberlegungen Studien zur historischen Mineninfrastruktur, zu den Standortbedingungen und zur möglichen Sanierung der historischen Mine Azure Ridge umfassen.

Datenverifizierung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen wurden anhand verfügbarer Berichte überprüft; diese Daten können jedoch nicht unabhängig gemäß den aktuellen NI 43-101-Standards verifiziert werden und dienen daher nur als unterstützende Informationen für die Exploration. Das Unternehmen weist vorsorglich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder die frühere Produktion in Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht unbedingt auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger beratender Geologe und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen des NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in der Entdeckungsphase in erstklassigen Bergbau-Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Germanium Mining Corp. ist Mitglied der Nevada Mining Association.

