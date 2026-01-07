Lenovo und Nvidia stellen KI-Gigafactory vor

Bangalore, 07. Jan (Reuters) - Der chinesische Technologiekonzern Lenovo hat gemeinsam mit dem Chip-Spezialisten Nvidia eine "Gigafactory" für Künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt.
Das Projekt solle es Anbietern von KI-Clouds ermöglichen, KI-Anwendungen für Unternehmen schneller zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen, teilte Lenovo am Dienstag auf der Technologiemesse CES 2026 in Las Vegas mit. Zudem präsentierte der Konzern mit "Qira" ein neues persönliches KI-System, das über verschiedene Geräte wie PCs, Telefone und Tablets von Lenovo und der Tochtermarke Motorola hinweg funktionieren soll. Für Unternehmenskunden wurden darüber hinaus die Plattformen "Agentic AI" und "xIQ" vorgestellt. Sie sollen Firmen dabei helfen, KI-Agenten für ihre Betriebsabläufe zu erstellen und zu verwalten.
(Bericht von Bipasha Dey. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–