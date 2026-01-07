Lenovo und Nvidia stellen KI-Gigafactory vor

Bangalore, 07. Jan (Reuters) - Der chinesische Technologiekonzern Lenovo hat gemeinsam mit dem ⁠Chip-Spezialisten ‍Nvidia eine "Gigafactory" für Künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt.

Das Projekt solle ‌es Anbietern von KI-Clouds ermöglichen, KI-Anwendungen für Unternehmen ‍schneller zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen, teilte Lenovo am Dienstag auf der Technologiemesse CES 2026 in ‍Las Vegas mit. Zudem präsentierte ⁠der Konzern mit "Qira" ein neues persönliches KI-System, das über verschiedene ‍Geräte wie PCs, Telefone und Tablets von Lenovo ⁠und der Tochtermarke Motorola hinweg funktionieren soll. Für Unternehmenskunden wurden darüber hinaus die ‍Plattformen "Agentic AI" ‌und "xIQ" vorgestellt. Sie sollen Firmen dabei helfen, KI-Agenten für ihre Betriebsabläufe zu erstellen und zu verwalten.

