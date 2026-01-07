Linnemann über Brandanschlag: 'Das ist Terror'

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Unmut über die Aufklärung des Brandanschlages im Berliner Südwesten geäußert. Linnemann bezeichnete es im "Frühstart" von RTL und ntv als "Trauerspiel", dass die sogenannten linksextremistischen "Vulkangruppen" seit über zehn Jahren aktiv seien und man kaum Erkenntnisse über sie habe. Er habe das Gefühl, dass der Linksextremismus nicht ernst genommen werde. "Das ist Terror. Das ist Linksextremismus", sagte Linnemann.

Nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins am Samstag sind weiterhin rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom. Das teilte der Betreiber Stromnetz Berlin auf seiner Webseite mit. Die Bundesanwaltschaft hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen./shy/DP/mis