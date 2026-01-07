Zahlen veröffentlicht

Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Natali _ Mis/Shutterstock.com

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal lag der Anstieg dabei unter dem Gesamtjahreswert. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartung etwas. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog in der DACH-Region von 750 Millionen Euro im Vorjahr auf 1 Milliarde Euro an. Die Hälfte davon wurde in Deutschland erzielt.

Die Anzahl aktiver Kunden stieg 2025 im Jahresvergleich um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen. Der Aktienkurs legte am Morgen in den ersten Handelsminuten auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas zu./err/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Redcare Pharmacy
Redcare Pharmacy (ADR)
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Weltgrößter Elektronik-Auftragsfertiger
Foxconn dank KI-Boom mit Rekordumsatz05. Jan. · Reuters
Foxconn dank KI-Boom mit Rekordumsatz
Aixtron, Infineon, Süss Microtec
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom02. Jan. · dpa-AFX
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News