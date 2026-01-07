Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Siemens/Tech-Messe CES

"Das Jahr hat schon einmal gut begonnen für Siemens-Chef Roland Busch. Auf der Tech-Messe CES durfte er am Dienstag auf großer Bühne gemeinsam mit Nvidia-CEO Jensen Huang zur Eröffnung eine Keynote halten. Anerkennung aus der Technologieszene tut gut in diesen unsicheren Zeiten. In der deutschen Öffentlichkeit werden Position und Potenzial des Münchener Konzerns eher unterschätzt. (.) Auch wenn manche nicht so recht wissen, was Siemens außer ICE-Zügen noch so macht: Das Traditionsunternehmen ist neben SAP, der Deutschen Telekom und Infineon einer der wenigen Tech-Konzerne in Deutschland von Weltrang. Um das Potenzial auszuspielen und dauerhaft in der Champions League mit Nvidia und Co. mitzuhalten, muss sich Siemens in diesem Jahr aber noch weiter bewähren. Es gibt auch unter Investoren noch Skepsis über die neue "One Tech Company"-Strategie. (.) CEO Roland Busch muss seinen Kurs noch verständlicher erklären und die Strategie weiter schärfen."/yyzz/DP/nas

