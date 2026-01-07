Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Dreikönigstreffen/Landtagswahlkampf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Dreikönigstreffen/Landtagswahlkampf:

"Die bisher auf dem Tisch liegenden Koalitionsoptionen in Baden-Württemberg sind nicht gerade üppig. In den letzten Umfragen war ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und FDP wenn überhaupt nur mit einer hauchdünnen Mehrheit möglich. Lediglich Schwarz-Grün hatte zuletzt eine stabile Mehrheit. Und so gerät selbst der sonst so scharfzüngige FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke in die Situation, dass er sich zwar einerseits die Grünen in die Opposition wünscht, aber eine Koalition mit ihnen auch nicht ausschließen kann. Die Herausforderung der Spitzenkandidaten, die auf eine Regierungsbeteiligung schielen, wird sein, sich voneinander abzugrenzen und Profil zu gewinnen, ohne aber in Populismus abzugleiten und damit extreme Narrative zu bedienen. Denn das nutzt nur den Originalen, wie die jüngere Vergangenheit lehrt."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Aufbau in Venezuela
Trump stellt Subventionen für Ölkonzerne in Aussichtgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Trump stellt Subventionen für Ölkonzerne in Aussicht
Weltleitwährung
EZB-Ratsmitglied: US-Politik untergräbt Vertrauen in den Dollargestern, 10:58 Uhr · Reuters
EZB-Ratsmitglied: US-Politik untergräbt Vertrauen in den Dollar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News