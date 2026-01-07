ROUNDUP/Aktien New York: Dow dreht nach Rekordjagd ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Der Dow drehte anschließend aber ins Minus. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.

Der Dow gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 49.379 Punkte nach. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 trat mit 6.946 Zählern quasi auf der Stelle. Der Nasdaq 100 lag moderate 0,1 Prozent im Plus bei 25.650 Punkten.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Mobileye um 5,4 Prozent an. Der Entwickler autonomer Fahrtechnologien und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme stärkt mit der Übernahme des israelischen Start-up Mentee Robotics seine Kompetenzen im Bereich Robotik.

Der Kurs von Ventyx Biosciences schoss um fast 40 Prozent nach oben, nachdem das "Wall Street Journal" über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly berichtet hatte. Auch bei dessen Anlegern kam die Nachricht gut an, Aktien von Eli Lilly verteuerten sich um 4,6 Prozent auf ein Rekordhoch.

Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf "Hold" durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Der Kurs fiel um gut 8 Prozent. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger könnten hier zunächst weiter Kasse machen, nachdem sich der Wert der Papiere des Photovoltaik-Konzerns seit Mitte Juni jüngst verdoppelt hatte./bek/jha/

