RTL streicht im Zuge des Jobabbaus 230 Stellen im News-Bereich

Berlin, 07. Jan (Reuters) - Im Zuge des geplanten Jobabbaus streicht RTL Deutschland etwa 230 Arbeitsplätze bei RTL News und ⁠baut die ‍Sparte um.

Ntv sowie "Stern", "GEO" und "Capital" seien davon nicht direkt betroffen, teilte der Fernsehkonzern am Mittwoch ‌mit. Der Schritt sei Teil eines bereits angekündigten Abbaus von insgesamt 600 Stellen ‍bei RTL Deutschland. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden. Mit der Neuaufstellung sollen journalistische Kräfte durch eine stärkere Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) effektiver genutzt und die publizistische Schlagkraft ausgebaut werden, hieß ‍es.

Im Zuge der Umstrukturierung werden ⁠mehrere bekannte Formate eingestellt, darunter die Magazine "Gala" bei RTL und "Prominent" bei VOX. Zudem starten RTL und der Nachrichtensender ‍Ntv ab dem Frühjahr ein gemeinsames Morgenprogramm, in dem die bisherigen Sendungen "Punkt 6", "Punkt ⁠7" und "Punkt 8" aufgehen. Geplant sind zudem zentrale, plattformübergreifende Newsrooms in Köln und Berlin. Die Transformation sei notwendig, sorge jedoch für einschneidende Entscheidungen, ‍sagte RTL-Managerin Inga ‌Leschek. "Dass Menschen, die mit großem Engagement zum Erfolg von RTL News beigetragen haben, ihren Arbeitsplatz verlieren, bedauern wir zutiefst."

RTL hatte Anfang Dezember angekündigt, rund 600 Jobs in Deutschland abzubauen, und zieht damit Konsequenzen aus dem schwachen Werbegeschäft. Die Bertelsmann-Tochter will sich verstärkt auf Streaming fokussieren.

