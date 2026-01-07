W​e​r​b​u​n​g von
RWE - Momentumtitel auf dem Vormarsch!

Unter den 40 DAX®-Titeln zählt die RWE-Aktie derzeit zu den absoluten Momentumtiteln. Doch nicht nur das: In einer zweiten Auswertung berücksichtigen wir neben der Relativen Stärke (Levy) zusätzlich noch ein möglichst geringere Schwankungsbreite. Dadurch werden trendstarke, trendstabile und schwankungsarme Werte selektiert. Zu den genannten Kriterien gesellt sich darüber hinaus ein absolut überzeugender Chartverlauf. Schließlich hat der Versorger den Kreuzwiderstand aus den Hochpunkten der Jahre 2022 und 2023 bei 43/44 EUR sowie einer alten, aus 2015 stammenden Aufwärtstrendlinie (akt. bei 45,16 EUR) inzwischen lehrbuchmäßig überwunden. Dadurch kann die Kursentwicklung seit Mitte 2020 als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Entsprechend groß fällt der „Lohn“ aus, denn aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein Anschlusspotenzial von mindestens 15 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 58 EUR. Auf dem Weg in diese Region definiert das Hoch vom Januar 2011 bei 53,09 EUR ein nennenswertes Zwischenziel. Um den beschriebenen Ausbruch indes nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die o. g. Ausbruchsmarken bei 44/43 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

RWE (Monthly)

Chart RWE
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RWE

Chart RWE
Quelle: LSEG, tradesignal²



