Schnee plagt den Verkehr in Westeuropa - Skilaufen in Paris

Paris/Brüssel, 07. Jan (Reuters) - Starker Schneefall in Westeuropa sorgt für Flugausfälle, aber auch für Winterzauber mitten in Paris.

Auf Anweisung der französischen Luftfahrtbehörde sollten Airlines am Mittwoch 40 Prozent ⁠der Flüge am Pariser ‍Großflughafen Charles de Gaulle und ein Viertel am kleineren Airport Orly streichen. Am Flughafen Amsterdam Schiphol sagte die Fluggesellschaft KLM 600 Flüge ‌ab - die Niederlande kämpften den sechsten Tag in Folge mit der eisigen Witterung. KLM warnte, das Enteisungsmittel für die ‍Flugzeuge des Herstellers Clariant gehe zur Neige. Es sei aufgrund von Lieferverzögerungen schwierig, die Bestände aufzufüllen. In Deutschland und Frankreich waren keine Engpässe bekannt.

"Wir arbeiten rund um die Uhr, um unsere Kunden und Partner zu unterstützen", erklärte ein Sprecher des Schweizer Spezialchemiekonzerns Clariant. "Wir stimmen unsere Maßnahmen auf die betrieblichen Prioritäten unserer ‍Kunden ab, um Störungen im Flugverkehr während des ⁠strengen Winterwetters zu minimieren."

Das Sturmtief Goretti zog von der Atlantikküste heran und hüllte bei Tagesanbruch Paris in eine geschlossene Schneedecke. Während die Verkehrsmittel davon beeinträchtigt wurden, freuten sich in ‍der französischen Hauptstadt viele Menschen über das rare Phänomen. So nutzten manche die Gelegenheit, um auf den Hängen des Montmartre ⁠und entlang der Champs de Mars am Fuß des Eiffelturms Ski zu fahren. Leute schnappten sich Schlitten oder auch nur Plastiktüten, um die Hänge hinunterzurutschen. So viel Schnee in Paris sei außergewöhnlich, sagte ein Passant. "Wir ‍genießen es - mir sind auch viele ‌Touristen begegnet, und die sehen so fröhlich aus."

Am internationalen Flughafen in Brüssel kam es ebenfalls zu Ausfällen und Verspätungen. Der Bahnbetreiber Eurostar meldete zudem erhebliche Verspätungen und Ausfälle. In Deutschland kam es vereinzelt zu Ausfällen von Verbindungen der Lufthansa und von KLM von und nach Amsterdam oder Paris, zum Beispiel in Frankfurt und München. Ab Donnerstag kommt aber auch auf die deutschen Flughäfen mehr Arbeit zu, den Betrieb während des Winterwetters am Laufen zu halten. "Goretti" hält dann Einzug im Südwesten ⁠und bringt Schneefall sowie überfrierenden Regen.

(Bericht von Inti Landauro, Louise Rasmussen, Ilona Wissenbach; Mitarbeit Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‍unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)