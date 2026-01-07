Scout24 bekommt im März einen neuen Finanzchef
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef. Mildner werde zum 1. März 2026 den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch in München und Berlin mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch./err/nas
Das könnte dich auch interessieren
Zahlen veröffentlichtOnline-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiterheute, 07:43 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
PlusTechnische Analyse
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße