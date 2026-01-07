Stromversorgung von Berliner Südwesten läuft an

Berlin, 07. Jan (Reuters) - Im Berliner Südwesten soll die Stromversorgung ab Mittwochvormittag wieder komplett hergestellt werden.

"Wir fahren heute ab ⁠11.00 Uhr das ‍Stromnetz in den betroffenen Gebieten schrittweise wieder hoch", erklärte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner in ‌einer Mitteilung der Senatskanzlei. Anwohner wurden zudem per SMS über die anstehenden Schritte ‍informiert. Darin hieß es, privat betriebene Notstromaggregate müssten bis 10.30 Uhr vom Netz getrennt werden, um Schäden zu vermeiden. Es könne zu kurzen Stromunterbrechungen kommen. Nach Rückschaltung der Versorgung solle auf starke Stromverbraucher wie ‍Waschmaschinen zunächst verzichtet werden.

"Möglich wurde ⁠das auch, weil wir die Großschadenslage ausgerufen und damit die notwendigen Kräfte und Abläufe gebündelt haben", erklärte Wegner weiter. ‍Der CDU-Politiker betonte zudem: "Es ist mir persönlich wichtig, dass wir jetzt die Menschen beim ⁠Wiederhochfahren unterstützen, damit insbesondere Heizungsanlagen keinen Schaden nehmen." Der Senat werde "aus dieser Lage die notwendigen Schlüsse ziehen und die Resilienzstruktur Berlins weiter verbessern".

Wegen eines ‍Brandanschlags auf eine Kabelbrücke ‌zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins war seit Samstag der Strom ausgefallen. Für Zehntausende Haushalte blieben seitdem die Wohnungen kalt. Für den Anschlag hat eine linksextreme Gruppe namens "Vulkangruppe" per Bekennerschreiben die Verantwortung übernommen. Sowohl Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) als auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprachen von "Linksterrorismus".

