TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25 16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25 16:00 USA: Jolts, offene Stellen 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026 16:00 FRA: Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks ++17.30 Statements EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU-Kommission USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen

