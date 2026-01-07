Trump versichert Europäern: "Wir werden immer für die Nato da sein"
Washington, 07. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch versucht, Zweifel an der Bündnistreue Washingtons auszuräumen.
"Wir werden immer für die Nato da sein, auch wenn sie nicht für uns da sind", schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social. Russland und China fürchteten das Bündnis nur so lange, wie die Vereinigten Staaten Mitglied seien. Trump und seine Regierungsbeamten hatten in letzter Zeit eine Reihe von Drohungen ausgesprochen, das zum Nato-Land Dänemark gehörende Grönland zu annektieren. Dies hatte die Spannungen mit den europäischen Partnern deutlich verschärft. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnte für den Fall einer US-Annexion vor dem Ende der Nato.
