Tschechischer Munitionshersteller CSG prüft Börsengang

Prag, 07. Jan (Reuters) - Der tschechische Rheinmetall-Konkurrent Czechoslovak Group (CSG) erwägt einen Börsengang.

Das Rüstungsunternehmen habe mit Banken über eine Platzierung von rund 15 Prozent der Anteile gesprochen, ⁠sagte der Eigentümer und ‍Vorsitzende Michal Strnad der Nachrichtenagentur Reuters. Als börsennotiertes Unternehmen könne CSG Übernahmen leichter stemmen. Als globale Koordinatoren für einen möglichen Börsengang ‌nannte Strnad BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan und UniCredit. Eine Entscheidung über den Börsengang, der in Amsterdam über ‍die Bühne gehen könnte, könne in naher Zukunft fallen.

Die Rüstungsbranche erlebt durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraufhin steigenden Verteidigungsausgaben vieler Nato-Staaten einen Boom. Zahlreiche Konzerne der Branche steuern auf Wachstumskurs, die Anleger greifen nach den Anteilsscheinen. Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS strebt etwa 2026 an ‍die Börse. "Die Zeit ist reif und das Unternehmen ⁠ist bereit", unterstrich Verwaltungsratschef Thomas Enders jüngst. "In der Rüstungsbranche werden alle ihre IPO-Pläne beschleunigen", hatte ein Investmentbanker Reuters gesagt.

Zu einer möglichen Bewertung von CSG wollte sich ‍Strnad nicht äußern, verwies jedoch auf Rheinmetall als grobe Orientierungsgröße. "Schauen Sie sich unsere Ergebnisse an, vergleichen Sie sie mit ⁠unserem natürlichen europäischen Konkurrenten, Sie wissen, wer das ist, und ziehen Sie einen Abschlag ab, weil es ein Börsengang ist und wir nicht die Bundeswehr als Kunden haben", sagte Strnad. "Das zeigt die Richtung." ‍Die Bewertung Rheinmetalls werde CSG aber ‌wohl nicht erreichen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf Insider von einer angestrebten Bewertung von 30 Milliarden Euro berichtet.

CSG gilt als rasch wachsendes Rüstungsunternehmen. Der 33-jährige Strnad hat das von seinem Vater gegründete Unternehmen schnell ausgebaut und ihm eine globale Präsenz verschafft. Dazu gehörte auch der 2,2 Milliarden Dollar schwere Kauf des US-Munitionsherstellers Kinetic. CSG ist einer der führenden europäischen Hersteller von Artilleriemunition, Rheinmetall ist Platzhirsch in dem Bereich.

