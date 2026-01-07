Uniper leitet Verkauf von Heliumgeschäft ein

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Der Energieversorger Uniper leitet den Verkauf ⁠seines Heliumgeschäfts ‍ein.

Interessenten müssten sich bis spätestens zum 28. ‌Januar 2026 melden, teilte Uniper am Mittwoch ‍mit. Angeboten werde ein Portfolio internationaler Kauf-, Verkaufs- und Lagerverträge für Helium sowie Container für ‍das Edelgas. Die ⁠Transaktion umfasse kein Personal.

Die Europäische Kommission hatte die Veräußerung ‍der Beteiligung zur Bedingung gemacht, als sie ⁠Ende 2022 auf dem Höhepunkt der durch den Einmarsch Russlands in ‍die Ukraine ‌ausgelösten europäischen Energiekrise die Rettung Unipers durch den deutschen Staat genehmigte.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)