US-Regierung veröffentlicht neue Ernährungsrichtlinien

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehr Proteine, Obst, Gemüse und Vollkorn - weniger Alkohol, Zucker und hochverarbeitete Lebensmittel: Die US-Regierung hat neue Ernährungsrichtlinien veröffentlicht. "Meine Botschaft ist klar: Esst echtes Essen", sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Die tägliche Ernährung soll den Richtlinien zufolge demnach hauptsächlich aus Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Milch- und Vollkornprodukten bestehen. Bei Zucker, Alkohol und hochverarbeiteten Lebensmitteln solle sich zurückgehalten werden.

Es handelt sich dabei um nicht bindende Empfehlungen, an denen sich allerdings beispielsweise Schulen und andere öffentliche Einrichtungen orientieren. Übergewicht und damit einhergehende gesundheitliche Probleme sind in den USA ein großes Problem.

Die neuen und deutlich kürzeren Richtlinien unterscheiden sich in einigen Punkten von den bisherigen. So wurde bisher in den USA beispielsweise empfohlen, den Verzehr von Fleisch von Säugetieren wie Rindfleisch zu reduzieren. Größtenteils aber stimmen die Empfehlungen mit denen der meisten Wissenschaftler überein./cah/DP/men