USA: Auftragseingang in der Industrie sinkt stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Oktober stärker als erwartet gesunken. Die Bestellungen gingen im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet. Im September waren die Aufträge um 0,2 Prozent gestiegen. Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern fiel nur leicht um 0,2 Prozent.

Die Aufträge für langlebige Güter fielen laut einer zweiten Schätzung um 2,2 Prozent. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 0,1 Prozent zu./jkr/jha/

